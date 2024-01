Sudafrica-Tunisia, Coppa d’Africa: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Sudafrica-Tunisia è una partita della fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca mercoledì alle 18:00: tv in chiaro, formazioni, pronostici.

Tutto può ancora accadere nel gruppo E, tra i più equilibrati: nessuno, infatti, è già fuori dai giochi dopo i primi due turni. Crede nella qualificazione anche la Tunisia, ultima in classifica e tra le grandi delusioni (finora) di questa fase a gironi. Le Aquile di Cartagine non hanno scelta nella sfida con il Sudafrica: vincere sperare di ricevere buone notizie dalla partita tra il Mali, davanti a tutti con 4 punti, e la Namibia, che ne ha 3 proprio grazie allo storico successo ottenuto all’esordio con la selezione nordafricana.

Una sconfitta che ha messo da subito il percorso verso la qualificazione agli ottavi in salita per gli uomini di Jalel Kadri: la reazione, soltanto in parte, è arrivata sabato scorso nella gara con il Mali, terminata 1-1. Il primo gol in questa Coppa d’Africa l’ha messo a segno il centrocampista del Lecce, Rafia, che al 20′ del primo tempo ha realizzato il gol del pareggio, rendendo vano il vantaggio del maliano Sinayoko. Tunisia che partirà coi favori del pronostico contro i Bafana Bafana, ma non dovrà correre il rischio di sottovalutarli. Il Sudafrica è reduce da una grande prestazione con la Namibia, travolta 4-0: un successo roboante che ha fatto subito dimenticare la sconfitta all’esordio con il Mali (2-0) e probabilmente condizionata dall’errore dal dischetto dell’attaccante Tau sullo zero a zero.

Il selezionatore sudafricano Hugo Broos dovrebbe schierare la stessa formazione che si è scatenata contro i Brave Warriors, mentre il commissario tecnico tunisino farà con ogni probabilità qualche cambio. Davanti, di fianco all’inamovibile Ben Slimane, giocherà Jouini al posto dell’infortunato Khenissi, che si è fatto male al ginocchio.

Come vedere Sudafrica-Tunisia in diretta tv e in streaming

Sudafrica-Tunisia, in programma mercoledì alle 18:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che hanno acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa 2023. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

La Tunisia dovrà cambiare passo se vuole avere la meglio sul Sudafrica – selezione con cui non ha mai perso in passato – e rientrare in corsa per la qualificazione. Probabilmente assisteremo ad un match più combattuto del previsto, in cui una delle due selezioni resterà a secco di gol.

Le probabili formazioni di Sudafrica-Tunisia

SUDAFRICA (4-4-2): Williams; Mudau, Xulu, Mvala, Modiba; Maseko, Mokoena, Sithole, Tau; Zwane, Lepasa.

TUNISIA (4-4-2): Said; Abdi, Talbi, Meriah, Kechrida; Rafia, Skhiri, Laidouni, Achouri; Jouini, Ben Slimane.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1