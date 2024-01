Scommesse, quanti soldi spendono nella tua città: resi pubblici i dati

Scommesse, ecco quanti soldi spendono nella tua città: sono stati resi pubblici i dati che mettono in evidenza quali sono i luoghi dove si gioca di più

Ogni anno le scommesse aumentano il proprio bacino di utenti. Anche perché sono molti i bookmaker che offrono bonus nel momento dell’iscrizione al proprio sito o quelli che danno anche delle quote particolari per certe partite.

Senza dimenticare, nemmeno, che ormai si può davvero scommettere su tutto: dal minuto di un gol, se segna di testa o di piede, se l’arbitro va al Var o meno. Insomma, più aumentano gli utenti e più si cerca di dare loro la possibilità di giocare su più cose. Adesso, così come riportato da Agimeg.it, sono venuti fuori quelli che sono i soldi che ogni provincia d’Italia investe ogni anno con le scommesse sportive. E la classifica, molto simile a quella dei Gratta e Vinci, ci indica una cosa: dove ovviamente vivono più persone, ci sono tantissimi soldi che girano.

Scommesse, ecco la classifica

“In totale, le scommesse sportive in agenzia hanno registrato una spesa di 929,6 milioni di euro, mentre le vincite hanno superato i 4,1 miliardi”. La provincia di Napoli è quella prima in questa speciale graduatoria, con oltre 143,2 milioni di spesa in un anno. A Roma invece sono stati spesi 65,3milioni di euro mentre Milano ha raccolto dentro le agenzia 48,5milioni di euro. Nella top cinque, anche Caserta (34.816.906 euro) e Palermo (33.565.278 euro).

Le prime dieci posizioni poi vedono Salerno (32.464.507 euro), Torino (31.732.334 euro), Bari (31.044.795 euro), Catania (18.249.849 euro), Foggia (14.870.704 euro). Come potete ben vedere da soli quindi, la Campania è assoluta protagonista di questa speciale classifica. Sotto invece potete trovare la tabella completa con quelle che sono state anche le vincite centrate nell’anno solare che da poco ci siamo messi alle spalle.