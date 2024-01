Gambia-Camerun, Coppa d’Africa: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Gambia-Camerun è una partita della fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca martedì alle 18:00: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici.

La Costa d’Avorio, nazionale ospitante, è con un piede e mezzo fuori dopo la fase a gironi. Il Ghana, altra potenziale outsider, invece ha già fatto le valigie. Nella Coppa d’Africa delle sorprese rischia di abbandonare anzitempo la manifestazione continentale anche il Camerun, che finora ha collezionato a malapena un punto in due partite ed è costretto ad avere la meglio sul derelitto Gambia, ultimo a quota zero.

Nel gruppo C, finora dominato dal Senegal campione in carica, al secondo posto non ci sono i Leoni Indomabili ma bensì la Guinea, che ha tre punti in più di Onana e compagni. Inutile dire che, per continuare a coltivare la speranza di accedere alla fase ad eliminazione diretta, il Camerun deve obbligatoriamente vincere l’ultima partita e sperare che il Senegal prevalga sui guineani (sarà poi decisiva la differenza reti, visto che lo scontro diretto è terminato in parità, 1-1). In ogni caso la vittoria è fondamentale, visto che con 4 punti gli uomini allenati da Rigobert Song rientrerebbero quasi sicuramente tra le migliori terze.

Camerun spalle al muro

Quello che abbiamo visto in Costa d’Avorio è stato un Camerun deludente sotto tutti i punti di vista ma soprattutto in fase di non possesso palla.

Se l’attacco si è dimostrato inconsistente – soltanto 2 gol segnati – la difesa si è dimostrata molto fragile, incassando ben 4 gol tra Guinea e Senegal. Ha fatto ancora peggio il Gambia, ancora a secco di gol: gli Scorpioni, dopo aver perso nettamente nella prima giornata contro i “cugini” del Senegal (3-0), si sono arresi anche alla Guinea, al termine di una gara in cui non sono riusciti mai ad impensierire il portiere avversario, non effettuando neppure un tiro in porta (1-0). Il commissario tecnico gambiano Tom Saintfiet ritrova Adams, squalificato contro la Guinea, e in attacco potrebbe tornare a schierare Sowe, supportato da Fadera e dall’ex bolognese Barrow. Song invece spera di poter contare su Aboubakar, finora assente a causa di un infortunio.

Come vedere Gambia-Camerun in diretta tv e in streaming

Gambia-Camerun, in programma martedì alle 18:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da SI Solocalcio (canali 58 e 558 del digitale terrestre o 5058 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che hanno acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa 2023. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Il Camerun ha indubbiamente maggiore qualità rispetto al Gambia ma finora nulla è andato per il verso giusto per i Leoni Indomabili. Gli si può dare comunque fiducia in una gara da vincere a tutti i costi per poter scongiurare una cocente eliminazione: le reti complessive potrebbero essere meno di tre.

Le probabili formazioni di Gambia-Camerun

GAMBIA (4-3-2-1): Gaye; Janko, Gomez, Colley, Touray; Manneh, Marr, Darboe; Fadera, Barrow; Sowe.

CAMERUN (4-3-3): Onana; Yongwa, Wooh, Moukoudi, Castelletto; Anguissa, Kemen, Ntcham; Koudou, Toko Ekambi, Magri.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1