I pronostici di martedì 23 gennaio: Coppa d’Africa, League Cup e non solo

I pronostici di martedì 23 gennaio: Coppa d’Africa, League Cup e Coppa d’Asia, in campo pure League One, League Two e altri tornei minori.

Prosegue l’ultima giornata della fase a gironi in Coppa d’Africa. Camerun ed Algeria rischiano già una clamorosa eliminazione, motivo per cui non potranno più sbagliare contro Gambia e Mauritania: vittorie alla portata.

Deve assolutamente vincere anche il Chelsea, autore finora di una stagione disastrosa: lontano dalla zona Champions in Premier League e fuori dalle coppe europee, ha quanto meno l’occasione di qualificarsi per la finale di League Cup, ma dovrà battere il Middlesbrough con almeno due gol di scarto dopo la sconfitta della partita di andata.

Pronostici altre partite

Per chi cerca partite da gol il consiglio è di guardare a League One, Coppa di Lega portoghese e Super Lig turca: le principali indiziate sono Oxford United-Barnsley, Reading-Derby County, Braga-Sporting CP e Besiktas-Adana Demirspor.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Chelsea vincente e almeno tre gol complessivi in Chelsea-Middlesbrough, League Cup, ore 21:00

Vincenti

• Camerun (in Gambia-Camerun, Coppa d’Africa, ore 18:00)

• Algeria (in Mauritania-Algeria, Coppa d’Africa, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Oxford United-Barnsley, League One, ore 20:45

• Peterborough-Crawley, EFL Trophy, ore 20:30

• Braga-Sporting CP, Coppa di Lega – Portogallo, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Australia-Uzbekistan, Coppa d’Asia, ore 12:30

• Besiktas-Adana Demirspor, Super Lig, ore 18:00

• Reading-Derby County, League One, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Guinea-Senegal, Coppa d’Africa, ore 18:00)