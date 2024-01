Guinea Bissau-Nigeria, Coppa d’Africa: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Guinea Bissau-Nigeria è una partita della fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca lunedì alle 18:00: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici.

Dopo la falsa partenza con la Guinea Equatoriale la Nigeria ha fatto registrare la sua prima vittoria nella Coppa d’Africa ’23 nella seconda giornata della fase a gironi, aggiudicandosi lo scontro diretto con la Costa d’Avorio (0-1), la nazionale ospitante.

Tre punti pesantissimi per le Super Eagles di Jose Peseiro, che restano padrone del proprio destino: in caso di successo con la Guinea-Bissau – unica ancora a quota zero punti e ormai eliminata dalla competizione – molto probabilmente chiuderanno davanti a tutti: La classifica del gruppo A, infatti, al momento vede la Guinea Equatoriale e la Nigeria al primo posto, con 4 punti a testa. Se gli ecuatoguineani non dovessero riuscire ad avere la meglio sugli Elefanti (obbligati a vincere per chiudere tra le prime due) allora ad Osimhen e compagni basteranno altri tre punti per approdare agli ottavi di finale come primi e sperare in un sorteggio meno impegnativo.

Contro la Costa d’Avorio ha ha pagato dividendi la scelta del commissario tecnico di passare alla difesa a tre e di “ingabbiare” l’attacco ivoriano.

Una Nigeria che ha dunque pensato quasi esclusivamente a difendersi ad inizio ripresa è riuscita a sbloccare la partita con un calcio di rigore trasformato da una vecchia conoscenza della nostra Serie A, l’ex difensore dell’Udinese Troost-Ekong. È rimasto a secco invece il centravanti del Napoli, in gol all’esordio con la Guinea Equatoriale (1-1). Osimhen ci riproverà con la Guinea-Bissau, quella che finora ha subito il maggior numero di reti (6), due contro la Costa d’Avorio nella gara inaugurale e quattro contro la Guinea Equatoriale.

Come vedere Guinea Bissau-Nigeria in diretta tv e in streaming

Guinea Bissau-Nigeria, in programma lunedì alle 18:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da SI Solocalcio (canali 58 e 558 del digitale terrestre o 5058 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che hanno acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa 2023. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Contro la Guinea-Bissau dovremmo vedere una Nigeria più propositiva e aggressiva, con il selezionatore che quasi certamente tornerà a schierare la difesa a quattro: davanti Moffi affiancherà Osimhen in attacco. Super Eagles favorite in una gara in cui le reti complessive saranno verosimilmente almeno tre.

Le probabili formazioni di Guinea Bissau-Nigeria

GUINEA-BISSAU (4-3-3): Djoco; Encada, Djalò, S. Mané, Candé; Semedo, Bikel, Cassama; Mauro Rodrigues, Dju, Baldé.

NIGERIA (4-4-2): Nwabali; Osayi-Samuel, Ajayi, Troost-Ekong, Onyemaechi; Simon, Onyeka, Iwobi, Lookman; Moffi, Osimhen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3