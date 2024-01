Gratta e Vinci, il nuovo tagliando regala subito la vincita massima

Gratta e Vinci, c’è vita oltre Lombardia e Lazio. Il nuovo biglietto regala la vincita massima. Una somma che ti fa cambiare letteralmente vita

Si parte con il botto. Si, siamo già partiti con il botto con due vincite milionarie una in Lombardia e una nel Lazio, che si confermano quelle che sono davvero baciate dalla fortuna. Ma adesso vi parliamo di un colpo centrato in una regione che di solito non regala così grandi sorprese.

Il 2024 è iniziato alla grandissima anche nelle Marche, a Civitanova Marche per la precisione, dove all’interno del Bar Tabacchi dei Pini, in Via Lazio 1, così come racconta Agimeg.it, con un Gratta e Vinci che non ha una grande storia alle sue spalle, un fortunato giocatore ha centrato la vincita massima. Una di quelle che realmente cambiano la vita, una di quelle che ti fanno guardare al futuro con un certo ottimismo. Ma andiamo a vedere con quale tagliando e quanti soldi sono stati vinti. Ricordiamo che, il 20% di questa vincita finirà direttamente nelle casse dello Stato. Ma siamo convinti, anzi siamo certi, che cambierà davvero poco.

Gratta e Vinci, il colpo è da mezzo milione

Un tagliando da 5 euro. Il Nuovo 20X che, come detto, non è uno che ha regalato chissà quali gioie anche perché da poco in commercio. Ma si è rifatto tutto d’un colpo, visto che la vincita è stata quella massima: 500mila euro. Mezzo milione. Un miliardo del vecchio conio direbbe ancora qualcuno per rendere maggiormente l’idea. Una cifra straordinaria che sì, la vita te la stravolge.

Il Nuovo 20X appartiene a quella famiglia di Gratta e Vinci che mettono in palio le somme anche con il moltiplicatore. In questo caso, il 20, è quello massimo ovviamente e non sappiamo se il giocatore in questione abbia avuto bisogno di trovarlo oppure è bastato grattare solamente un numero per diventare ricco. Com’è o come non è, il fatto rimane. E per le Marche è il primo vero colpo di questo nuovo anno. Bello per lui e anche per i proprietari del locale che si aspettano, adesso, o immaginano, o sognano, anche un piccolo regalo.