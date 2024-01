Capo Verde-Egitto, Coppa d’Africa: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Capo Verde-Egitto è una partita della fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca lunedì alle 21:00: tv in chiaro, formazioni, pronostici.

Tra le sorprese di questa fase a gironi della Coppa d’Africa c’è sicuramente Capo Verde, al comando del gruppo B dopo le prime due giornate. Davanti a selezioni più quotate e blasonate come Egitto e Ghana e con primo posto e qualificazione agli ottavi già in tasca, i Tubaroes Azuis (gli Squali Blu) guidati dal commissario tecnico Bubista venerdì scorso hanno ottenuto il loro secondo successo, travolgendo 3-0 il Mozambico, e adesso possono permettersi di affrontare i Faraoni con la serenità di chi non ha niente da perdere.

Di Bebé, Ryan Mendes e Pina le reti che hanno permesso alla piccola selezione di restare a punteggio pieno in un gruppo che, secondo quelle che erano le previsioni iniziali, doveva essere dominato da egiziani e ghanesi. Una delle due rappresentative rischia invece di abbandonare la competizione prima del previsto: l’Egitto ha solo 2 punti (uno in più di Ghana e Mozambico), è imbattuto ma ancora a secco di vittorie e contro Capo Verde non potrà assolutamente sbagliare. Soltanto due pareggi per gli uomini di Rui Vitoria, che nella sfida con il Ghana, terminata 2-2 – stesso risultato del match d’esordio con il Mozambico – hanno perso il loro capitano nonché giocatore più rappresentativo, Salah.

Egitto orfano di Salah

L’ex Roma è rientrato immediatamente a Liverpool dopo la diagnosi di stiramento al tendine del ginocchio e farà ritorno in Costa d’Avorio solamente se l’Egitto dovesse arrivare ai quarti di finale. Altrimenti per lui la Coppa d’Africa è già finita.

L’Egitto dovrà fare a meno di lui, affidandosi ad un attacco che finora ha comunque risposto presente, realizzando quattro gol nelle prime due partite. Il capocannoniere è Mohamed, attaccante del Nantes, ma contro il Ghana è finito nel tabellino dei marcatori anche il centravanti dell’Eintracht Francoforte, Marmoush, tra gli elementi più interessanti della selezione nordafricana.

Come vedere Capo Verde-Egitto in diretta tv e in streaming

Capo Verde-Egitto, in programma lunedì alle 21:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che hanno acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa 2023. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Le motivazioni faranno con ogni probabilità la differenza ed ecco perché l’Egitto, ancora non sicuro di approdare agli ottavi, dovrebbe avere la meglio su Capo Verde in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Capo Verde-Egitto

CAPO VERDE (4-3-3): Vozinha; Moreira, Logan Costa, Lopes, Fernandes; Duarte, Pina, Monteiro; Mendes, Bebé, Jovane Cabral.

EGITTO (4-2-3-1): El Shenawy; Sharaf, Hegazy, Abdelmonem, Kamal; Fathi, Elneny; Trezeguet, Ashour, Marmoush; Mohamed.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2