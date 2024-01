Guinea Equatoriale-Costa d’Avorio, Coppa d’Africa: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Guinea Equatoriale-Costa d’Avorio è una partita della fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca lunedì alle 18:00: tv in chiaro, formazioni, pronostici.

La sconfitta di misura con la Nigeria ha complicato il percorso della nazionale ospitante, la Costa d’Avorio, ora costretta a battere la sorprendente Guinea Equatoriale nell’ultima giornata per evitare brutti scherzi. Gli Elefanti, che all’esordio si erano imposti senza grossi problemi sulla Guinea-Bissau (2-0), si ritrovano al terzo posto, con un punto in meno rispetto alla coppia Guinea Equatoriale-Nigeria. La qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, tuttavia, non dovrebbe essere in discussione.

Per essere certa di accedere agli ottavi di finale la selezione guidata dal francese Jean-Louis Gasset dovrà evitare quantomeno la sconfitta: pur non chiudendo tre le prime due rientrerebbe sicuramente tra le migliori terze. Più complicato, invece, sarà chiudere il girone davanti a tutti: oltre ad avere la meglio sugli equatoguineani la Costa d’Avorio dovrà sperare che la Nigeria compia un passo falso con la Guinea-Bissau, ipotesi alquanto remota. il k.o. con le Super Eagles – decisivo un calcio di rigore trasformato dall’ex difensore dell’Udinese Troost-Ekong – intanto ha interrotto una lunga serie di risultati positivi da parte degli Elefanti, che non perdevano dallo scorso giugno. Kessié e compagni non hanno saputo trovare le giuste contromisure alla tattica conservativa della Nigeria, che con il passaggio alla difesa a tre ha mandato in tilt l’attacco ivoriano.

Qualificazione in salita per gli ivoriani

La Guinea Equatoriale ha invece confermato quanto di buono aveva fatto vedere nella gara d’esordio con la Nigeria (1-1), piegando 4-2 la Guinea-Bissau.

Gli Nzalang Nacional si sono letteralmente scatenati ad inizio ripresa, realizzando tre gol nel giro di un quarto d’ora. Sugli scudi l’attaccante Emilio Nsue – milita nell’Intercity, nelle categorie minori spagnole – che ha segnato una tripletta. Il commissario tecnico Juan Micha potrebbe dover rinunciare solo al centrocampista Ganet, uscito per infortunio nell’ultimo match, mentre Gasset spera di poter coinvolgere anche Haller (Borussia Dortmund) e Adingra (Brighton), sempre alle prese con problemi fisici e finora inutilizzabili.

Come vedere Guinea Equatoriale-Costa d’Avorio in diretta tv e in streaming

Guinea Equatoriale-Costa d’Avorio, in programma lunedì alle 18:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che hanno acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa 2023. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

La Costa d’Avorio, reduce dalla prestazione deludente con la Nigeria, dovrebbe trovare più spazi contro la Guinea Equatoriale, la squadra finora più prolifica (5 gol) di questo girone ma anche la seconda difesa più battuta dopo quella della Guinea-Bissau. Per gli Elefanti, in ogni caso, non sarà una passeggiata contro un avversario che farà il possibile per strappare almeno un pareggio. Il numero delle reti complessive sarà inferiore a quattro.

Le probabili formazioni di Guinea Equatoriale-Costa d’Avorio

GUINEA EQUATORIALE (4-2-3-1): Owono; Akapo, Obiang, Coco, Ndong; Eneme, Bikoro; Salvador, Machin, Miranda; Nsue.

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Y. Fofana; Aurier, Diomande, N’Dicka, Konan; S. Fofana, Sangaré, Kessié; Pépé, Krasso, Boga.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1