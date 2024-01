Gratta e vinci, non l’ha presa affatto bene: reazione inaspettata

Gratta e vinci, la sua reazione controcorrente ha spiazzato un po’ tutti: questa storia vi farà venire i brividi, proprio come a loro.

Qualcuno rimane impassibile, qualcun altro si dà alla pazza gioia. Qualcuno fa finta di niente, qualcun altro è impaziente di urlarlo ai quattro venti. Il mondo è bello perché vario, recita un antico proverbio, ed è proprio così. È giusto, stando in questo modo le cose, che ognuno reagisca alle belle notizie secondo quello che è il suo temperamento.

Sharon Culpepper, una donna di Newport, nel North Carolina, ha reagito in maniera completamente diversa da come avrebbe fatto, magari, ognuno di noi. Ha avuto una reazione completamente inaspettata, come scoprirete a breve, quando si è resa conto che la dea bendata, fra tanti, aveva scelto di rivolgere le sue attenzioni proprio a lei. Peccato solo che nel dare libero sfogo al suo carattere abbia fatto prendere un gran bello spavento a qualcuno.

Iniziamo col dire, innanzitutto, che la scorsa settimana Sharon si è recata in ricevitoria per acquistare un biglietto della serie Multiplier Mania. Un tagliando che costa 10 dollari e che mette in palio un premio massimo di 1 milione di dollari, insieme ad altri 12 premi di valore inferiore, incluso uno da 50mila dollari. E provate a indovinare, adesso, quale premio si nascondeva sotto la patina argentata del grattino che la Culpepper ha comprato nei giorni scorsi.

Gratta e vinci, così è un po’ troppo: reazione esagerata

Se la vostra risposta è “1 milione”, avete indovinato. Tanto ha vinto la donna in questione, che ha grattato il suo tagliando vincente mentre era ancora nell’abitacolo della sua automobile. Un attimo prima, per la precisione, di rientrare in casa e di dare la bella notizia ai suoi familiari.

Nel farlo, bisogna ammettere che ha esagerato un po’. La donna di Newport ha raccontato di essere balzata fuori dalla macchina e di aver percorso il vialetto di casa correndo a squarciagola. Come se fosse in preda allo spavento o alla disperazione, per intenderci. Ha poi rivelato di aver fatto addirittura di peggio, una volta varcata la porta della sua abitazione. Dopo aver urlato con tutta la voce che aveva in gola, si è inginocchiata per poi iniziare a dimenarsi sul pavimento.

Va da sé, naturalmente, che dinanzi a una tale reazione i suoi familiari abbiano temuto il peggio. Quando ha spiegato loro il motivo di tanta eccitazione, non le hanno creduto. “A volte faccio brutti scherzi e li prendo in giro – ha raccontato Sharon ai funzionari della lotteria – quindi avevano bisogno di vedere le prove“.