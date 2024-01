Napoli-Inter, finale Supercoppa Italiana: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici

Napoli-Inter è la finale della Supercoppa Italiana e si gioca lunedì alle 20:00: probabili formazioni, pronostici, tv in chiaro e streaming.

Non ha riservato sorprese il nuovo format della Supercoppa Italiana, non più la solita gara secca tra la vincitrice dello scudetto e quella della Coppa Italia ma una sorta di Final Four in cui a giocarsi la finalissima c’erano anche Lazio e Fiorentina, rispettivamente seconda classificata nell’ultimo campionato e finalista della coppa nazionale. Nelle due semifinali, le due “intrusi”, se così possiamo definirli, non sono riusciti a sovvertire i pronostici, perdendo con lo stesso risultato (3-0) contro Napoli e Inter, le due finaliste.

Medesimo risultato, dicevamo, ma copioni diversi. Il Napoli, rivoluzionato tatticamente dal suo allenatore Walter Mazzarri – il tecnico livornese contro la Viola ha abbandonato il dogmatico 4-3-3 per passare alla difesa a tre, con Politano e Kvaratskhelia alle spalle di Simeone – ha giocato una partita di rimessa, castigando la squadra di Vincenzo Italiano con l’arma del contropiede. Gli azzurri sono stati bravi a chiudere ogni spazio alla Fiorentina, costringendola ad uno sterile possesso palla: decisivo l’errore del viola Ikoné dal dischetto, che a fine primo tempo avrebbe potuto riportare il risultato in parità, vanificando il vantaggio di Simeone. Nel finale ci ha poi pensato l’insospettabile Zerbin (doppietta) a rendere il risultato più rotondo, con i gigliati sbilanciati alla ricerca del pari.

Per l’Inter sarebbe il terzo trionfo consecutivo

Non c’è stata storia, invece, nel confronto tra Inter e Lazio. I nerazzurri hanno fatto valere la propria superiorità contro un avversario spento ed insolitamente sottotono.

La Lazio che avevamo visto nelle ultime partite di campionato, quelle delle cinque vittorie di fila, si è consegnata sin dai primi minuti alla squadra di Simone Inzaghi, che avrebbe potuto vincere con molti più gol di scarto. Per l’Inter sarebbe la terza vittoria consecutiva in Supercoppa – l’ottava in generale – dopo i trionfi del 2021 e del 2022, mentre Inzaghi (che ne aveva sollevato già due proprio con la Lazio) diventerebbe l’allenatore più vincente in questa competizione. Il Napoli invece va a caccia della terza affermazione: l’ultima risale al 2014. Mazzarri sceglierà la stessa formazione – nonché la stessa tattica – che ha affrontato la Fiorentina: non ci sono ovviamente Osimhen e Anguissa, impegnati in Coppa d’Africa. Un solo dubbio invece per Inzaghi: a destra Darmian è in leggero vantaggio su Dumfries.

Come vedere Napoli-Inter in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida tra Napoli e Inter è in programma lunedì alle 20:00 e si giocherà all’Al-Awwal Park di Riad, in Arabia Saudita. Sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti di Supercoppa Italiana e Coppa Italia, su Canale 5 (canale numero 5 del digitale terrestre e 505 per la visione in HD). Sarà possibile inoltre vedere Napoli-Inter anche in diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Napoli e Inter si sono affrontate l’ultima volta un mese e mezzo fa, con i nerazzurri che si imposero senza problemi al “Maradona” con il risultato di 3-0 (Calhanoglu, Barella, Thuram). Gli azzurri hanno dato indubbiamente qualche segnale di ripresa con Salernitana e Fiorentina – era da un mese che non vincevano due gare di fila – ma senza entusiasmare più di tanto. E viene difficile immaginare che un Napoli convalescente possa fare lo sgambetto ad un’Inter che con la Lazio ha giganteggiato. Con il nuovo assetto tattico la squadra di Mazzarri dovrebbe riuscire a limitare quantomeno i danni in una partita in cui i gol non dovrebbero mancare, come del resto è avvenuto negli ultimi precedenti.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Mario Rui; Politano, Kvaratskhelia; Simeone.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3