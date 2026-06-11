Pronostico USA-Paraguay: la pressione è tutta sui padroni di casa

USA-Paraguay è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra venerdì e sabato alle 03:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il gruppo D, quello in cui sono stati sorteggiati gli USA padroni di casa, è probabilmente il più equilibrato del Mondiale. Lo sostiene anche il famigerato ranking FIFA: tra la selezione statunitense, diciassettesima in graduatoria e con il piazzamento migliore, e il Paraguay quarantesimo ci sono appena 24 posizioni. In mezzo la Turchia ventiduesima e l’Australia ventisettesima. Difficile, dunque, prevedere se avremo una vera e propria dominatrice e chi farà flop non riuscendo neppure a passare la fase a gironi. Sono tante le variabili che andranno a incidere – oltre al clima – e una di queste è certamente il fattore campo, motivo per cui gli USA sembrano al momento avere più chance di vincere questo raggruppamento, come confermano i dati Opta (probabilità del 32,4% di finire in vetta).

Dal 2010 in poi, escludendo Russia 2018 (Mondiale a cui non hanno partecipato), gli Stars and Stripes hanno sempre oltrepassato lo scoglio del girone, fermandosi agli ottavi di finale.

Il grande sogno sarebbe bissare lo storico quarto di finale di Corea-Giappone 2002, secondo miglior piazzamento dopo il terzo posto del 1930. Per ben figurare nel Mondiale casalingo la federazione ha arruolato il tecnico argentino Mauricio Pochettino, che per parecchi anni ha allenato ad altissimi livelli in Europa (Tottenham, Chelsea, PSG), con l’obiettivo di dare un’identità – e soprattutto una mentalità offensiva ed europea – a una selezione che nell’ultimo quinquennio di giocatori buoni ne ha sfornati eccome (Pulisic, McKennie, Balogun, Weah, Tillman).

USA camaleontici ma indecifrabili

Pochettino, a onor del vero, da quando è al timone degli USA ha fatto numerosi esperimenti dal punto di vista tattico e non è ancora ben chiara la fisionomia della squadra. Il ct ha alternato la difesa a tre a quella a quattro, la ricerca del possesso (il 60% contro avversari di rango inferiore) non è ossessiva e neppure il pressing alto, uno dei marchi di fabbrica più riconoscibili di Pochettino.

Le recenti amichevoli, oltretutto, non ci aiutano a decifrare gli USA: a novembre hanno travolto 5-1 l’Uruguay, ma lo scorso marzo si sono arresi a Belgio e Portogallo, incassando 5 gol complessivi. Nell’ultimo test prima dell’esordio Mondiale con la Germania è arrivato un KO (1-2), mentre qualche giorno prima Pulisic e compagni avevano battuto 3-2 il Senegal, una vittoria che sembra aver riportato un po’ di fiducia e buonumore, fondamentali per contrastare la pressione a pochi giorni dal debutto con i paraguaiani.

In porta, contro il Paraguay, andrà Freese, che ha ormai scalzato il veterano Turner. Rivedremo la difesa a tre composta da Freeman, McKenzie e Ream, mentre il centrocampo è il reparto sicuramente più assortito: in mezzo oltre a McKennie e Tillman, Pochettino si affida ad Adams del Bournemouth, sulle fasce invece agiranno Dest e Robinson. In attacco gli USA giocheranno con due punte che hanno caratteristiche diverse ma che danno l’impressione di completarsi bene: Pulisic e Balogun.

L’Albirroja punta sulla solidità

L’ultima volta che il Paraguay ha partecipato a un Mondiale era il 2010, edizione sudafricana. L’Albirroja ha dovuto attendere 16 anni per tornare a giocare una rassegna iridata, beneficiando dell’allargamento a 48 squadre. Questo, infatti, ha significato più posti per le sudamericane e nel girone eliminatorio è bastato arrivare sesti (su 10) per garantirsi il pass diretto.

La selezione di Gustavo Alfaro ha conquistato 28 punti, gli stessi del Brasile, con un bilancio di 7 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte. Ma qual è stato l’ingrediente principale alla base di quest’impresa? Il ritorno alle proprie radici, e cioè a caratteristiche come solidità difensiva e intensità collettiva. Una svolta all’insegna del pragmatismo più totale che ha permesso anche di ottenere due successi prestigiosi contro Brasile e Argentina, entrambe piegate ad Asuncion. Nelle amichevoli giocate da ottobre 2025 invece il Paraguay ha convinto un po’ di meno: tre KO in sette partite, tra cui quello di novembre scorso con gli USA, terminato 2-1 per gli Stars and Stripes. Qualche giorno fa l’Albirroja ha spazzato via il Nicaragua (4-0), unica amichevole disputata prima dell’esordio di Inglewood.

I due giocatori chiave del Paraguay sono Enciso e Cubas. Il primo è indubbiamente quello di maggior talento: dopo l’esperienza con il Brighton in Premier League, sta facendo molto bene a Strasburgo in Francia. Il secondo è invece quello su cui si basa l’intera struttura di gioco di Alfaro: Cubas sarà a vincere i duelli e a lottare per ogni pallone come se fosse l’ultima occasione. Davanti contro gli USA dovrebbe toccare a Sanabria, reduce da una stagione in chiaroscuro in Serie A alla Cremonese, e all’ex Newcastle Almiron.

Come vedere USA-Paraguay in diretta tv e in streaming

USA-Paraguay è in programma nella notte tra venerdì e sabato alle 03:00 (ora italiana) al SoFi Stadium di Inglewood, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

Gli USA beneficiano del fattore campo e della scossa emotiva del debutto casalingo, ma di fronte troveranno una delle nazionali più ruvide e difficili da scardinare del Sudamerica. Pochettino in ogni caso difficilmente perderà l’esordio, all’interno di una gara che difficilmente supererà le tre reti complessive. Il Paraguay di Alfaro imposterà una partita di pura distruzione del gioco, raddoppiando costantemente su Pulisic e bloccando i corridoi centrali. Se consideriamo la tensione di una gara inaugurale del girone, lo scenario di un match bloccato e con pochi gol nei 90 minuti è decisamente probabile. Optiamo per un successo di misura degli USA oppure un pareggio ruvido e spigoloso che rimanderebbe ogni discorso relativo alla qualificazione alle sfide successive.

Le probabili formazioni di USA-Paraguay

USA (3-5-2): Freese; Freeman, McKenzie, Ream; Dest, McKennie, Adams, Tillman, Robinson; Balogun, Pulisic.

PARAGUAY (4-4-2): Fernandez; Caceres, Gustavo Gomez, Alderete, Caceres; Diego Gomez, Cubas, Kaku, Enciso; Sanabria, Almiron.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0