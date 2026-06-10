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Wta Londra, i verdetti per le sfide degli ottavi di finale al Queen’s Club

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Il torneo di Londra entra nel vivo degli ottavi di finale: l’analisi e le previsioni per il passaggio del turno nel tabellone femminile del Queen’s Club.

Il Queen’s Club si accende con una giornata interamente dedicata agli ottavi di finale femminili, nel corso della quale campionesse e aspiranti tali cercheranno il grande colpo davanti al pubblico. E si sgranchiranno le gambe, che di certo non guasta, in vista dell’ormai imminente terzo Slam della stagione.

Raducanu
Wta Londra, i verdetti per le sfide degli ottavi di finale al Queen’s Club (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Uno dei match indubbiamente più interessanti della giornata è quello che vedrà affrontarsi la rumena Sorana Cirstea e l’idolo di casa Emma Raducanu. Nonostante il calore del pubblico di casa, la britannica parte sfavorita in questo incrocio: la Raducanu ha mostrato un’ottima condizione nel turno precedente ed è apparsa decisamente rigenerata davanti al proprio pubblico, ma Cirstea parte favorita in questo incrocio per l’esperienza complessiva nel circuito maggiore e la maggiore costanza di rendimento nei momenti chiave della stagione.

Un altro incrocio di grande interesse vede la rumena Jaqueline Cristian opposta alla testa di serie britannica Katie Boulter. In questo caso, il fattore campo e l’attitudine alla superficie premiano la padrona di casa: la Boulter ha superato un esordio complicatissimo e possiede una solidità complessiva che la rende la chiara candidata alla vittoria rispetto alla Cristian, meno a proprio agio su questi prati.

I debutti delle big: Bencic e Rybakina cercano il pass

Rybakina
I debutti delle big: Bencic e Rybakina cercano il pass (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il programma prosegue con la sfida tra la britannica Harriet Dart e la svizzera Belinda Bencic, al rientro da testa di serie. Nonostante il sostegno del pubblico per la Dart, il divario tecnico e la caratura della Bencic nei tornei di prima fascia sono evidenti: la svizzera ha l’esperienza necessaria per gestire i punti chiave e conquistare la vittoria.

A chiudere il quadro è il match che vede la netta favorita del torneo, Elena Rybakina, affrontare la tedesca Tatjana Maria. La vincitrice di Wimbledon 2022 gode dei favori assoluti del pronostico in questa sfida: la sua superiorità complessiva non dovrebbe lasciare margini di errore all’avversaria, rendendo il suo successo l’esito più lineare della giornata.

Cirstea in Cirstea-Raducanu

Boulter in Cristian-Boulter

Bencic in Dart-Bencic

Rybakina in Rybakina-Maria

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