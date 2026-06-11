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Mondiali 2026: i pronostici sulla prima giornata della fase a gironi

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Mondiali 2026, finalmente ci siamo: ecco i pronostici sulla prima giornata della fase a gironi al via stasera con Messico-Sudafrica

Spetta al Messico, uno dei tre paesi organizzatori insieme a Canada e USA, alzare il sipario sulla ventitreesima edizione della Coppa del Mondo FIFA, che per la prima volta si svolgerà in tre stati diversi. Per una curiosa coincidenza, a dare il calcio d’inizio a questo Mondiale saranno i messicani, per l’appunto, e il Sudafrica, entrambi guarda caso già protagonisti della gara inaugurale di un’altra edizione della rassegna iridata, quella del 2010, organizzata dal paese africano.

Mondiali 2026: i pronostici sulla prima giornata della fase a gironi (Ansa Foto) – IlVeggente.it

L’ultimo (e unico) confronto tra le due selezioni risale proprio a 16 anni fa, quando a Johannesburg Rafa Marquez riacciuffò a 10 minuti dalla fine i Bafana Bafana, che erano passati in vantaggio a inizio ripresa grazie a una rete dell’iconico Tshabalala. Stavolta la spinta emotiva dell’Azteca e il maggior tasso tecnico del Messico dovrebbero fare la differenza nella gara inaugurale. Favorite per la vittoria in questo primo turno dei Mondiali sono anche Svizzera, Scozia, Austria e Portogallo, rispettivamente contro Qatar, Haiti, Giordania e Congo.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, occhio a Germania-Curaçao, Spagna-Capo Verde e Francia-Senegal. Promettono almeno un gol per squadra Corea del Sud-Repubblica Ceca e Olanda-Giappone.

Pronostici: la scelta del Veggente

MULTIGOL 2-5 OSPITE in Uzbekistan-Colombia, Mondiali, giovedì ore 04:00

Vincenti

  • MESSICO (in Messico-Sudafrica, Mondiali, giovedì ore 21:00)
  • SVIZZERA (in Qatar-Svizzera, Mondiali, sabato ore 21:00)
  • SCOZIA (in Haiti-Scozia, Mondiali, domenica ore 03:00)
  • AUSTRIA (in Austria-Giordania, Mondiali, mercoledì ore 06:00)
  • PORTOGALLO (in Portogallo-Congo, Mondiali, mercoledì ore 19:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Germania-Curaçao, Mondiali, domenica ore 19:00
  • Spagna-Capo Verde, Mondiali, lunedì ore 18:00
  • Francia-Senegal, Mondiali, martedì ore 21:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Corea del Sud-Repubblica Ceca, Mondiali, venerdì ore 04:00
  • Olanda-Giappone, Mondiali, domenica ore 22:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 9.20 GOLDBET ; 9.78 SPORTBET; 9.20 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

X in Canada-Bosnia, Mondiali, venerdì ore 21:00

 

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