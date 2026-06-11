Mondiali 2026: i pronostici sulla prima giornata della fase a gironi

Mondiali 2026, finalmente ci siamo: ecco i pronostici sulla prima giornata della fase a gironi al via stasera con Messico-Sudafrica

Spetta al Messico, uno dei tre paesi organizzatori insieme a Canada e USA, alzare il sipario sulla ventitreesima edizione della Coppa del Mondo FIFA, che per la prima volta si svolgerà in tre stati diversi. Per una curiosa coincidenza, a dare il calcio d’inizio a questo Mondiale saranno i messicani, per l’appunto, e il Sudafrica, entrambi guarda caso già protagonisti della gara inaugurale di un’altra edizione della rassegna iridata, quella del 2010, organizzata dal paese africano.

L’ultimo (e unico) confronto tra le due selezioni risale proprio a 16 anni fa, quando a Johannesburg Rafa Marquez riacciuffò a 10 minuti dalla fine i Bafana Bafana, che erano passati in vantaggio a inizio ripresa grazie a una rete dell’iconico Tshabalala. Stavolta la spinta emotiva dell’Azteca e il maggior tasso tecnico del Messico dovrebbero fare la differenza nella gara inaugurale. Favorite per la vittoria in questo primo turno dei Mondiali sono anche Svizzera, Scozia, Austria e Portogallo, rispettivamente contro Qatar, Haiti, Giordania e Congo.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, occhio a Germania-Curaçao, Spagna-Capo Verde e Francia-Senegal. Promettono almeno un gol per squadra Corea del Sud-Repubblica Ceca e Olanda-Giappone.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 2-5 OSPITE in Uzbekistan-Colombia, Mondiali, giovedì ore 04:00

Vincenti

MESSICO (in Messico-Sudafrica, Mondiali , giovedì ore 21:00)

(in Messico-Sudafrica, Mondiali giovedì ore 21:00) SVIZZERA (in Qatar-Svizzera, Mondiali , sabato ore 21:00)

(in Qatar-Svizzera, Mondiali sabato ore 21:00) SCOZIA (in Haiti-Scozia, Mondiali , domenica ore 03:00)

(in Haiti-Scozia, Mondiali domenica ore 03:00) AUSTRIA (in Austria-Giordania, Mondiali , mercoledì ore 06:00)

(in Austria-Giordania, Mondiali mercoledì ore 06:00) PORTOGALLO (in Portogallo-Congo, Mondiali, mercoledì ore 19:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Germania-Curaçao , Mondiali , domenica ore 19:00

, , domenica ore 19:00 Spagna-Capo Verde , Mondiali , lunedì ore 18:00

, , lunedì ore 18:00 Francia-Senegal, Mondiali, martedì ore 21:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Corea del Sud-Repubblica Ceca , Mondiali , venerdì ore 04:00

, , venerdì ore 04:00 Olanda-Giappone, Mondiali, domenica ore 22:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 9.20 GOLDBET ; 9.78 SPORTBET; 9.20 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Canada-Bosnia, Mondiali, venerdì ore 21:00