Salernitana-Genoa, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Salernitana-Genoa è una partita valida per la ventunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Contro Juventus e Napoli alla Salernitana sono stati fatali i minuti di recupero: nonostante due buone prestazioni, i granata sono usciti a mani vuote sia con i bianconeri che con gli azzurri, castigati all’ultimo respiro prima da Vlahovic e poi da Rrahmani. Comprensibile la rabbia di Pippo Inzaghi che, in piena sintonia con i vertici del club, non le ha mandate a dire ad arbitri e Var, pretendendo maggiore rispetto.

Di rammarico insomma ce n’è tanto, soprattutto se si considera che Candreva e compagni erano riusciti a portarsi in vantaggio in entrambe le occasioni. Il ciclo “terribile”, in ogni caso, è terminato: dopo aver affrontato Milan, Juve e Napoli nelle ultime quattro giornate, per la Salernitana arrivano alcuni scontri diretti da non sbagliare se l’obiettivo è quello di mantenere la categoria per il terzo anno di fila. I granata giacciono sempre all’ultimo posto in classifica ed hanno sei punti in meno del Cagliari quartultimo. La situazione è meno disperata rispetto a due anni fa ma per risalire la china bisognerà ricominciare a fare punti, ad iniziare dalla sfida con il neopromosso Genoa. I rossoblù di Alberto Gilardino al momento non rischiano di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere malgrado la quota salvezza si sia lievemente alzata. I liguri di punti ne hanno 22, cinque in più del Verona terzultimo e non perdono da cinque giornate (quattro pareggi e una vittoria). Fuori casa il Genoa finora ha faticato di più ma i 4 punti conquistati recentemente tra Sassuolo e Bologna fanno ipotizzare un’inversione di tendenza.

Salernitana-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni

Con Dia e Pirola indisponibili, Inzaghi dovrebbe riproporre Simy al centro dell’attacco, con Candreva e Tchaouna alle sue spalle. A centrocampo rientra Maggiore, assente contro il Napoli dopo il rosso rimediato con la Juventus, mentre sulle fasce agiranno Sambia, in ballottaggio con Pierozzi (appena arrivato dalla Fiorentina), e Bradaric. In dubbio Kastanos, alle prese con un problema al ginocchio.

I principali dubbi di Gilardino sono a centrocampo, dove Frendrup contende una maglia da titolare a Strootman, e sulla corsia destra, con l’ex milanista Messias pronto a sbaragliare la concorrenza (Haps, Martin). In attacco riecco il tandem Gudmundsson-Retegui.

Come vedere Salernitana-Genoa in diretta tv e in streaming

La sfida tra Salernitana e Genoa, in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Arechi” di Salerno, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Due vittorie Genoa, un pareggio e un successo della Salernitana negli ultimi 4 precedenti, compreso quello di Coppa Italia nel 2021. Il denominatore comune di queste partite è il segno under 2,5: nella storia recente tra queste due squadre non si sono mai visti più di tre gol. Il trend potrebbe continuare, considerando la solidità difensiva dei rossoblù, che incassano più di un gol da fine novembre. La Salernitana dovrebbe evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Salernitana-Genoa

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Fazio; Sambia, Maggiore, Legowski, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy.

GENOA (3-5-1-1): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Messias; Gudmundsson; Retegui.

Salernitana-Genoa: chi vince? Salernitana

Pareggio

Genoa View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1