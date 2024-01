Australian Open, il cielo è nero sopra Melbourne: si sono lasciati

Australian Open, il loro amore è ormai giunto al capolinea: ecco cosa è accaduto dietro le quinte dello Slam di Melbourne.

Ai suoi tifosi aveva fatto una promessa: che non avrebbe mai più guardato una finale Slam dal divano di casa. E che Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, quindi, oltre che tutti gli altri tennisti del circuito, avrebbero dovuto guardarsi da lui ancor più di quanto non avessero fatto fino a quel momento.

Holger Rune è pericoloso. Molto pericoloso. E questo sebbene in Australia, alla fine, non sia andata come sperava, essendo lui stato eliminato al secondo turno. Lo è ancor di più adesso che sulla sua panchina siede Boris Becker, che cercherà di impartirgli un po’ di autocontrollo, di disciplina e, si spera, di fair play. L’allenatore non dovrà lavorare solo sulla parte tecnica, perché in quell’ambito il danese è già fortissimo: dovrà concentrarsi soprattutto sull’aspetto caratteriale, il vero tallone d’Achille del promettentissimo giovane di Gentofte. E dovrà anche evitare, forse, le distrazioni, che a quest’età, quando si punta ad un posto nell’Olimpo del tennis, possono potenzialmente essere fatali.

Potrebbe essere questo, quindi, il motivo per il quale Rune era volato alla volta dell’Australia solo soletto. Insieme a lui non c’era né la sorella Alma, che spesso e volentieri lo segue in trasferta, né la fidanzata Caroline Donzella. I due erano usciti allo scoperto nello scorso mese di settembre, postando a gran sorpresa un selfie su Instagram.

Amore al capolinea dietro le quinte degli Australian Open

Sarà che adesso Holger è tutto preso dalla scalata al ranking, sarà che di tempo per stare insieme ne resta poco, sta di fatto che i due piccioncini non si vedono più insieme da un bel po’ di tempo. Cosa che ha insospettito tutti e pure la stampa danese, che nelle scorse ore lo ha punzecchiato nella speranza che vuotasse il sacco.

Quando gli è stato chiesto se uscisse ancora con la bella Caroline, Rune ha preferito trincerarsi in un silenzio piuttosto eloquente: “È una questione privata”, ha detto ai giornalisti del SE og HØR, un settimanale molto letto in Danimarca. Un no comment un po’ goffo, se vogliamo, che racchiude già di per sé la verità sulla situazione che si sarebbe venuta a creare tra il tennista e l’ex di Petagna.

Tra l’altro, dai profili Instagram dei due ragazzi è scomparso un video che li ritraeva insieme. E questo, si sa, ai tempi dei social è un segnale inequivocabile. La prova schiacciante del fatto che hanno rotto e che è per questo motivo che la Donzella non è volata a Melbourne nella speranza di veder trionfare il suo campione del cuore.