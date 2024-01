Empoli-Monza, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Empoli-Monza è una partita valida per la ventunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Davide Nicola da un po’ di tempo si è ritagliato il ruolo di Mr. Wolf, l’uomo che nella famosa pellicola di Quentin Tarantino compariva tutt’ad un tratto per risolvere problemi. Dopo la miracolosa salvezza conquistata nella stagione 2021-22 con la Salernitana, il tecnico originario di Luserna San Giovanni tenterà di evitare la retrocessione in quel di Empoli. In settimana ha preso il posto di Aurelio Andreazzoli – che a sua volta era subentrato a Paolo Zanetti – per il quale è stata fatale la dolorosa sconfitta nello scontro diretto con il Verona.

Impresa probabilmente meno ardua rispetto a quella di Salerno ma comunque complicata: i toscani, dopo l’ennesimo k.o. stagionale (quello con gli scaligeri è stato il tredicesimo, nessuno ha perso più partite), sono finiti a -5 dalla quartultima e per il momento riescono ad evitare l’ultimo posto solo perché c’è chi ha fatto peggio (la Salernitana). Nicola è chiamato innanzitutto a “svegliare” un attacco che continua ad essere il peggiore della Serie A, con soli 11 gol segnati in 20 partite. L’Empoli finora è riuscito a battere solamente tre squadre (Salernitana, Fiorentina e Napoli) e l’unico successo ottenuto al “Castellani” resta quello con i granata. In questo turno gli toccherà prendere le contromisure ad un Monza che vorrà subito voltare pagina dopo la batosta casalinga con l’Inter (1-5). Sconfitta tutto sommato prevedibile, che lasciato i biancorossi di Raffaele Palladino a quota 25 punti, più o meno equidistanti sia dall’Europa che dalla zona retrocessione. I brianzoli prima della disfatta coi nerazzurri avevano pareggiato con il Napoli e battuto il Frosinone.

Empoli-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Nicola in settimana ha provato il 4-3-3, modulo che di fatto escluderebbe Baldanzi, sempre alle prese con problemi muscolari. Nel tridente offensivo dovrebbe dunque toccare a Gyasi – al posto dello squalificato Cancellieri – Shpendi e Cambiaghi, soltanto panchina invece per gli acciaccati Caputo e Destro. A centrocampo partirà titolare Zurkowski, arrivato in questa sessione di mercato e subito in gol contro il Verona.

Nel Monza è ancora indisponibile il portiere titolare Di Gregorio, a difendere i pali ci penserà ancora una volta Sorrentino. In difesa si rivede Pablo Marì, i due esterni saranno invece Ciurria e Pereira. Davanti Palladino sceglierà ancora l’attacco “leggero” con Mota e Carboni.

Come vedere Empoli-Monza in diretta tv e in streaming

La sfida tra Empoli e Monza, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Castellani” di Empoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’arrivo di Nicola potrebbe dare la fatidica scossa ad un gruppo che nelle ultime giornate è apparso spento, rassegnato e che non gioisce per una vittoria ormai da più di due mesi. Nonostante il peggior rendimento interno del campionato (solo 5 punti conquistati in casa) l’Empoli dovrebbe dare filo da torcere alla squadra di Palladino, riuscendo ad evitare la sconfitta in una gara da meno di quattro gol complessivi.

Le probabili formazioni di Empoli-Monza

EMPOLI (4-3-3): Caprile; Bereszynski, Luperto, Walukiewicz, Cacace; Zurkowski, Grassi, Maleh; Gyasi, Shpendi, Cambiaghi.

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Pereira; Colpani, Mota; V. Carboni.

L'Empoli riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1