Arsenal-Crystal Palace, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Arsenal-Crystal Palace è una partita valida per la ventunesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha avuto due settimane per preparare questa partita ma soprattutto per riflettere sul momento particolare che sta vivendo la sua squadra. I Gunners sono scesi in campo l’ultima volta lo scorso 7 gennaio, nella sfida di FA Cup con il Liverpool: contro i Reds, all’Emirates Stadium, i londinesi hanno incassato la terza sconfitta consecutiva dopo quelle rimediate nei derby con West Ham e Fulham in campionato.

Un calo vertiginoso che può essere benissimo spiegato dai recenti numeri offensivi: è dalla gara con il Brighton, disputata ormai un mese fa, che l’Arsenal non riesce a segnare più di un gol nella stessa partita. In Inghilterra parlando di un possibile arrivo di Karim Benzema – un altro a quanto pare già stufo dell’esperienza in Arabia Saudita – per svegliare un attacco che sta latitando proprio nel momento cruciale della stagione. I Gunners sono quarti in classifica, ma la vetta non è lontanissima: il Liverpool ha solo 5 punti in più, un divario ancora colmabile a patto che gli uomini di Arteta non commettano altri passi falsi, altrimenti la rincorsa si complicherebbe. Per voltare pagina arriva l’ennesimo derby, stavolta con il Crystal Palace di Roy Hodgson, una gara da non sbagliare assolutamente.

Un altro derby per i Gunners

Le Eagles in settimana sono state impegnate in FA Cup, nel replay della sfida con l’Everton, terminata 1-0 per i Toffees. L’ultimo match di campionato risale invece allo scorso dicembre e dunque alla vittoria nel derby (tanto per cambiare) con il Brentford.

Il Palace, ad ogni modo, non può dormire sonni tranquilli, in quanto rischia ancora di essere risucchiato nella lotta per non retrocedere. La terzultima, il Luton Town, è ancora troppo vicina (5 punti) per potersi rilassare. Hodgson intanto deve fare i conti con i diversi assenti per la Coppa d’Africa: all’Emirates Stadium non ci saranno Doucouré e Ayew, mentre sono fermi per infortunio Olise, Holding e Ward. Nell’Arsenal invece dovrebbe esserci Gabriel Jesus: il problema al ginocchio sembra ormai un lontano ricordo.

Come vedere Arsenal-Crystal Palace in diretta tv e in streaming

Arsenal-Crystal Palace è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 202) e Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La sfida con il Crystal Palace sembra essere l’occasione giusta, per l’Arsenal, per ritrovare i tre punti e i gol. Gunners favoriti in un match da meno di quattro reti complessive.

Le probabili formazioni di Arsenal-Crystal Palace

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli.

CRYSTAL PALACE (4-4-2): Henderson; Clyne, Andersen, Guéhi, Mitchell; Eze, Richards, Lerma, Schlupp; Edouard, Mateta.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0