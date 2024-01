I pronostici del weekend (20-21 gennaio): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, in campo Serie A, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Premier League, mentre la Ligue 1 lascia spazio alla Coppa di Francia.

La Serie A torna in campo nel weekend con un programma ridotto per via delle Final Four di Supercoppa Italiana con il capitolo finale previsto per lunedì in Arabia Saudita. Tra le partite che si giocheranno regolarmente tra sabato e domenica riflettori puntati in modo particolare sullo stadio Olimpico dove ci sarà l’esordio sulla panchina della Roma di Daniele De Rossi che in settimana ha preso il posto dell’esonerato Mourinho.

Tra le le favorite per la vittoria ci sono PSG e Monaco in Coppa di Francia e il Real Madrid che ha un impegno sulla carta agevole contro il fanalino di coda della Liga, l’Almeria, destinato a subire l’ennesima imbarcata stagionale.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio anche a Bayern Monaco-Werder Brema di Bundesliga, Ajax-Waalwijk di Eredivisie, Bournemouth-Liverpool di Premier League e Girona-Siviglia di Liga.

Le altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra attenzione a Bochum 1848-Stoccarda, Friburgo-Hoffenheim e Lipsia-Bayer Leverkusen di Bundesliga, Udinese-Milan di Serie A e Rennes-Marsiglia di Coppa di Francia.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Bayern Monaco-Werder Brema, Bundesliga, domenica 15:30

• Real Madrid-Almería, Liga, domenica 16:15

• Ajax-Waalwijk, Eredivisie, domenica 16:45

• Bournemouth-Liverpool, Premier League, domenica 17:30

• Girona-Siviglia, Liga, domenica 21:30

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Monaco (in Rodez-Monaco, Coppa di Francia, sabato 17:30)

• Roma (in Roma-Hellas Verona, Serie A, sabato 18:00)

• PSG (in Orleans-PSG, Ligue 1, sabato 20:45)

• Frosinone o pareggio (in Frosinone-Cagliari, Serie A, domenica 12:30)

• Real Madrid (in Real Madrid-Almería, Liga, domenica 16:15)

Partite da almeno un gol per squadra

• Bochum 1848-Stoccarda, Bundesliga, sabato 15:30

• Friburgo-Hoffenheim, Bundesliga, sabato 15:30

• Lipsia-Bayer Leverkusen, Bundesliga, sabato 18:30

• Udinese-Milan, Serie A, sabato 20:45

• Rennes-Marsiglia, Coppa di Francia, domenica 21:00