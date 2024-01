Formazioni ufficiali Inter-Lazio: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Inter-Lazio, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida di Supercoppa italiana. Le ultimissime.

Dopo la vittoria del Napoli a discapito della Fiorentina, è tutto pronto per l’altra semifinale della Supercoppa Italiana. A sfidarsi saranno infatti Inter e Lazio, in un incrocio non banale sia da un punto di vista tecnico che extra calcistico. Sia pur con il vento in poppa e forte dei favori del pronostico, la compagine di Inzaghi se la vedrà con un avversario che potrebbe mettere in difficoltà gli ingranaggi nerazzurri. Diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori:

INTER (3-5-2) Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Inter-Lazio, il pronostico marcatori

Lautaro Martinez tiratore e passa la paura. Il “Toro” vive uno stato di forma clamoroso e vuole azzannare un altro trofeo, il primo di una stagione nella quale il bomber argentino sta facendo il bello e il cattivo tempo. Già decisivo nella sfida dell’Olimpico, il capitano dell’Inter potrebbe farsi nuovamente strada nello scacchiere biancoceleste – non sempre perfetto nelle sue letture se attaccata in verticale – e trovare la via del gol con una delle specialità della casa. Se i meneghini dovessero riuscire a sbloccare la contesa sin dalla prima frazione di gioco, si potrebbero creare spazi interessanti per le sortite di Lautaro Martinez, un fattore sia di testa che di piede. Ipotesi marcatore da prendere assolutamente in considerazione.

Probabili ammoniti e tiratori di Inter-Lazio

Quella che ci accingiamo a vedere sarà un match dai contenuti tecnici – almeno sulla carta – molto importanti. Il centrocampo dell’Inter, come noto, abbina qualità e quantità: Barella e Mkhitaryan dovrebbero centrare lo specchio della porta almeno una volta, così come Dimarco. Sull’altro versante, però, la Lazio ha delle frecce importanti al proprio arco con cui provare a far male alla difesa di Inzaghi. A cominciare da Felipe Anderson, che potrebbe trovare lo specchio della porta. Da non trascurare neanche la voglia di Immobile, che ritrova una maglia da titolare e che potrebbe impensierire Sommer almeno in una circostanza.

Rischia un cartellino giallo Rovella. L’ex Genoa, che non tira mai indietro la gamba, potrebbe patire alla lunga il ritmo impresso dal centrocampo di Inzaghi. Possibile giallo anche per Gila, non sempre perfetto e pulito in uscita.