Valencia-Athletic Bilbao, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Valencia-Athletic Bilbao è una gara valida per la ventunesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni e pronostici

Sì, la Coppa del Re è sempre una coppa nazionale quindi non tutti ci pensano con quella voglia che serve per cercare di arrivare in fondo. Ma questo si è in gioco nessuno vuole perdere e la sconfitta interna contro il Celta Vigo del Valencia ha scatenato i tifosi, che se la sono presi con tutti dopo la legnata del Mestalla.

Clima acceso quindi per i padroni di casa, che ospitano forse quella che è la squadra più in forma dell’intero campionato spagnolo: il Bilbao di Valverde non perde dalla decima giornata di campionato, era ottobre, e giocava contro il Barcellona. Da quel momento in poi, i baschi, non hanno mai assaporato l’amaro gusto di una caduta, tant’è che sono in corso per quella che sarebbe un’importante qualificazione alla prossima Champions League. In tutto questo, il Betis, si è anche guadagnato l’accesso ai quarti di finale di quella Coppa del Re che tanto ha fatto male al Valencia. No, non c’era avversario peggiore per i padroni di casa da poter incrociare.

E allora? Allora occhio al colpo esterno dell’Athletic: una macchina perfetta, oliata alla perfezione, che non sbaglia un colpo da molto tempo a questa parte. Sì, è vero, non che gli ospiti li possano vincere tutte da qui alla fine dell’anno, ma non ci sembra proprio il momento migliore per il Valencia per cercare una vittoria.

Come vedere Valencia-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

Valencia-Athletic Bilbao, valida per la ventunesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Athletic Bilbao favorito. Vittoria esterna che ci può stare dentro al Mestalla che spingerà sicuramente i padroni di casa. Ma in campo ci vanno gli uomini e quelli di Valverde sembrano pronti al colpo grosso.

Le probabili formazioni di Valencia-Athletic Bilbao

VALENCIA (4-4-2): Mamardashvili; Foulquier, Mosquera, Paulista, Gaya; Perez, Guillamon, Pepelu, Canos; Duro, D Lopez.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Lekue, Vivian, Paredes, Yuri; Ruiz de Galarreta, Vesga; Berenguer, Sancet, N Williams; Guruzeta.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2