Lecco-Pisa e Palermo-Modena, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Lecco-Pisa e Palermo-Modena sono valide per la ventunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Sogna l’aggancio il Lecco di Emiliano Bonazzoli, che ha tre punti in meno del Pisa in classifica e che ha quindi la possibilità di prendere proprio la formazione toscana. I lombardi stanno cercando faticosamente di tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica, e un’affermazione potrebbe far pensare anche ad una salvezza diretta senza passare dai playout alla fine della stagione. Un traguardo inaspettato dopo l’avvio di stagione.

E il Pisa? Aquilani sta avendo grosse difficoltà nel riuscire a tenere la barra davvero dritta. Dalla formazione toscana ci si aspettava qualcosa in più, senza dubbio. Quel qualcosa che si è visto solamente a tratti in questa annata. Gara assai complicata quella in terra lombarda per i nerazzurri. Che rischiano davvero di essere risucchiati in zona playout.

Ha un solo risultato a disposizione il Palermo di Corini, invece. Battere il Modena – che arriva da una sconfitta – per cercare di dare alito, di nuovo, alle possibilità di una promozione diretta. Intanto i rosanero sono assai attivi sul mercato e dopo aver preso Ranocchia (difficile comunque vederlo in campo dal primo minuto) sognano altri innesti da qui alla chiusura delle operazioni. Non c’è dubbio che i padroni di casa siano favoriti in questo match e contro un Modena traballante non dovrebbero nemmeno esserci chissà quali particolari problemi.

Come vedere Lecco-Pisa e Palermo-Modena in diretta tv e in streaming

Lecco-Pisa e Palermo-Modena sono in programma sabato 20 gennaio. Entrambe alle 16:15. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Lecco-Pisa

Il Lecco sogna, e il Lecco alla fine di questi 90minuti dovrebbe essere la squadra capace di vincere il match e di prendersi i tre punti. Per il Pisa notte fonda: Aquilani non rischia, però…

Le probabili formazioni

LECCO (4-3-3): Melgrati; Lemmens, Bianconi, Marrone, Lepore; Ionita, Sersanti, Crociata; Di Stefano, Novakovich, Buso.

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Caracciolo, Canestrelli, Esteves; Marin, Veloso; Tramoni, Arena, D’Alessandro; Bonfanti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1