Wolverhampton-Brentford, FA Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Wolverhampton-Brentford è una partita valida per il terzo turno di FA Cup e si gioca martedì alle 20:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Undici giorni fa Wolverhampton e Brentford impattarono 1-1 al Community Stadium, casa delle Bees. Ora per capire chi sarà ad accedere al quarto turno servirà il famigerato replay, come previsto dal regolamento FA Cup in caso di pareggio nella prima partita.

Teatro della sfida, questa volta, sarà il Molineux, lo stadio dei nero-oro. Si tratterà del terzo confronto in poco meno di un mese per gli uomini di Gary O’Neil e quelli di Thomas Frank, che si erano affrontati già nella giornata del Boxing Day, match dominato in lungo e in largo dai Wolves (1-4). In FA Cup abbiamo invece assistito ad una gara molto più equilibrata, anche se condizionata dall’espulsione di Joao Gomes al nono minuto del primo tempo, che ha lasciato il Wolverhampton in dieci uomini. Nonostante la superiorità numerica il Brentford non è stato capace di gestire il vantaggio e nel secondo tempo si è fatto raggiungere da un gol di Doyle, gettando alle ortiche una ghiotta opportunità. Una partita che spiega il momento complicato delle Bees, che da dicembre in poi hanno collezionato quasi esclusivamente sconfitte, ad esclusione della vittoria con il neopromosso Luton Town.

Il Brentford non vince da novembre

Il Brentford non ha ancora disputato alcuna partita di campionato nel 2024 e c’è ancora da recuperare quella con il Manchester City, rinviata a causa dell’impegno nel Mondiale per Club dei campioni d’Inghilterra e d’Europa in carica.

La classifica, tuttavia, è diventata fonte di preoccupazione per Frank e i suoi uomini, a +3 sul Luton terzultimo. Ha nove punti in più invece il Wolverhampton, che sta vivendo un momento diametralmente opposto a quello dei londinesi. Prima della gara di FA Cup gli uomini di O’Neil avevano ottenuto tre vittorie consecutive in Premier League (Chelsea, Brentford ed Everton), avvicinandosi sensibilmente alla parte sinistra della graduatoria.

Come vedere Wolverhampton-Brentford in diretta tv e streaming

La gara di FA Cup tra Wolverhampton e Brentford, in programma martedì alle 20:30, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di DAZN, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

In questo momento il Brentford sembra essere almeno un gradino sotto rispetto ai Wolves e potrebbe dare priorità alla delicata sfida di campionato con il Nottingham Forest, in programma tra quattro giorni. Wolverhampton favorito – nonostante qualche assenza di troppo – in un match da meno di quattro gol complessivi.

Le probabili formazioni di Wolverhampton-Brentford

WOLVERHAMPTON (3-4-3): José Sa; Kilman, Toti, S. Bueno; Semedo, Doyle, Bellegarde, Doherty; Sarabia, Cunha, Neto.

BRENTFORD (3-5-1-1): Flekken; Zanka, Collins, Pinnock; Roerslev, Jensen, Janelt, Dasilva, Lewis-Potter; Yarmolyuk; Maupay.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0