Tenerife-Maiorca, Coppa del Re: formazioni, pronostici

Tenerife-Maiorca è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re. Streaming, probabili formazioni, pronostici

A metà classifica nella Segunda Division, il Tenerife, che ha molti anni passati in Liga, ospita in questo turno di Coppa del Re il Maiorca. E secondo i bookmaker la partita, per la formazione ospite, è tutt’altro che semplice. Ma noi oggettivamente abbiamo un’altra idea.

Una gara che sicuramente gli isolani ospiti devono prendere con la giusta considerazione, ma non si può tenere conto di quello che è uno scarto di categoria importante – così come lo è in tutti i campionati – e di quello che è il momento della squadra che va a giocare in trasferta. Che nelle ultime cinque partite ha perso solamente una volta (contro il Real Madrid al Bernabeu facendo sudare le proverbiali sette camicie alla squadra di Ancelotti) e che nell’ultimo turno ha pareggiato in casa contro il Celta Vigo. Direte voi, vabbè, ma che risultato è? Eppure la formazione di Rafa Benitez è forte, e anche il Maiorca lo è, quindi siamo sicuri che non ci saranno problemi per il passaggio del turno.

Anche perché arrivati a questo punto, vuoi o non vuoi, un pensiero alla Coppa tutti lo fanno. Soprattutto una formazione che in campionato sta facendo discretamente – 19 punti in classifica, 4 lunghezze avanti alla zona rossa – e che sogna in grande, magari di andare oltre quelli che sono i propri limiti. Insomma, secondo il nostro modesto avviso, il Maiorca vincerà anche in maniera agevole.

Come vedere Tenerife-Maiorca in diretta tv e streaming

La partita Tenerife-Maiorca, in programma martedì 16 gennaio alle 22:00 è valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re. In Italia il match non verrà trasmesso da nessuna piattaforma, almeno queste prima fasi della manifestazioni nel nostro Paese non si potranno vedere.

Il pronostico

Detto questo, la sfida che chiuderà il martedì della Coppa del Re si dovrebbe sbloccare già nel primo tempo. Il Maiorca è favorito e probabilmente partirà a mille per cercare di mettere in discesa il match. Sfida che non dovrebbe regalare chissà quale spettacolo, ma il colpo esterno è quasi assicurato.

Le probabili formazioni di Tenerife-Maiorca

TENERIFE (4-5-1): Nadal; Nacho, Williams, Medrano, Mellot; Sanz, Bodiger; Luismi, Lopez, Teto; Rodriguez.

MAIORCA (5-4-1): Rajkovic; Lato, Copete, Raillo, Gonzalez, Maffeo; Sanchez, Morlanes, Costa, Rodrigues; Larin.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2