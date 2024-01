Athletic Bilbao-Alaves, Coppa del Re: formazioni, pronostici

Athletic Bilbao-Alaves è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re. Streaming, probabili formazioni, pronostici

Il momento è davvero magico per l’Athletic Bilbao: terzo in classifica in Liga (a pari punto con il Barcellona e con una partita in più), e con la sensazione che davvero quest’anno i baschi possano prendersi una qualificazione alla prossima Champions League. Si vola sulle ali dell’entusiasmo da quelle parti, e questo lascia presagire che anche questa notte sarà una di quelle magiche, da ricordare. Perché l’impegno contro l’Alaves, in Coppa del Re, è davvero agevole.

Non solo per quella che è la classifica del campionato spagnolo che ci indica come i padroni di casa siano nettamente più forti, ma anche perché, per storia, il Bilbao riesce quasi sempre ad arrivare fino in fondo a questa manifestazione. E non c’è motivo di pensare proprio quest’anno ad una cosa diversa, visto soprattutto quello che è il momento di forma di una squadra che gioca bene, che sa quello che deve fare, sempre, e che vuole arrivare più avanti possibile. L’Alaves invece – che ha 20 punti in classifica, e che quindi un poco dietro deve guardarsi – non pensa proprio alla Coppa del Re. L’obiettivo è quello di fare punti, il più possibile, in campionato, per cercare di mettere al sicuro la salvezza il prima possibile. E anche le scelte di formazione indicano questo. Sarà ampio il turnover tra gli ospiti.

Come vedere Athletic Bilbao-Alaves in diretta tv e streaming

La partita Athletic Bilbao-Alaves, in programma martedì 16 gennaio alle 21:00 è valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re. In Italia il match non verrà trasmesso da nessuna piattaforma, almeno queste prima fasi della manifestazioni nel nostro Paese non si potranno vedere.

Il pronostico

Bilbao ampiamente favorito, in un match che potrebbe anche regalare almeno tre reti complessive alla fine. Partita che si potrebbe pure sbloccare nel primo tempo in favore dei padroni di casa che la condurranno in porto senza problemi. Il passaggio del turno è praticamente scritto e non possiamo realmente avere dei dubbi.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Alaves

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Lekue, Vivian, Paredes, Berchiche; Herrera, Vesga; Berenguer, Sancet, N Williams; Guruzeta.

ALAVES (4-2-3-1): Sivera; Gorosabel, Tenaglia, Marin, Lopez; Guevara, Benavidez; Vicente, Guridi, Rioja; Garcia.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1