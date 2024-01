Bristol City-West Ham, FA Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Bristol City-West Ham è una partita valida per il terzo turno di FA Cup e si gioca martedì alle 20:45: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La rete di Jarrod Bowen dopo soli quattro minuti, nove giorni fa, sembrava fosse il preludio ad una goleada. Ed invece il West Ham ha dovuto fare i conti con la sfrontatezza del Bristol City, club di Championship allenato dall’ex allenatore dell’Under-21 degli Hammers Liam Manning che è riuscito ad uscire indenne dalla sfida con il club della capitale inglese.

Nella ripresa i Robins hanno trovato la rete del pareggio con Conway (1-1), costringendo i londinesi al fastidioso replay nel terzo turno di FA Cup, che come da tradizione si giocherà a campi invertiti. La squadra di David Moyes avrebbe potuto godersi oltre due settimane di riposo se fosse riuscita a sbrigare la pratica già al London Stadium, concentrandosi sui prossimi impegni che la vedranno protagonista in campionato. Nel weekend gli Hammers affronteranno il fanalino di coda Sheffield United ed in caso di vittoria si avvicinerebbero sensibilmente al quinto posto, oggi occupato dal Tottenham, a +6 e con una gara in più. A febbraio li attende poi un’altra sfida alla portata con il Bournemouth, prima dei due scontri diretti con Manchester United e Arsenal.

Hammers senza diversi uomini-chiave

Il West Ham, è opportuno ricordarlo, attraversa un periodo molto felice, visto che prima del match di FA Cup aveva ottenuto quattro risultati utili consecutivi in Premier League, tra cui le due vittorie conquistate proprio ai danni di Red Devils e Gunners.

Il Bristol City invece non è riuscito a ripetersi in campionato, rimandando ancora una volta l’appuntamento con i tre punti dopo il paridi Birmingham e la sconfitta interna con il Milwall. Sabato scorso i Robins hanno probabilmente pagato lo sforzo della sfida con il West Ham arrendendosi abbastanza nettamente al Preston (2-0) e restando a -4 dai playoff. Manning e i suoi uomini avranno ad ogni modo la fortuna di incontrare un West Ham alle prese con numerose assenze, tra cui quelle di Aguerd e Kudus, entrambi impegnati in Coppa d’Africa, e quelle di Paqueta, Mavropanos, Antonio e Coufal, alle prese con infortuni.

Come vedere Bristol City-West Ham in diretta tv e streaming

La gara di FA Cup tra Bristol City e West Ham, in programma martedì alle 20:45, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di DAZN, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Potrebbe non essere una serata facile per il West Ham, che scenderà in campo con diverse seconde linee. Gli Hammers restano in ogni caso favoriti per il passaggio del turno: non sembrano esserci i presupposti per una sorpresa, considerando le difficoltà del Bristol City nelle ultime settimane, in particola modo in fase di possesso palla.

Le probabili formazioni di Bristol City-West Ham

BRISTOL CITY (4-2-3-1): O’Leary; Tanner, Vyner, Dickie, Pring; James, Williams; Bell, Knight, Mehmeti; Conway.

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Johnson, Ogbonna, Zouma, Emerson Palmieri; Alvarez, Soucek; Benrahma, Ward-Prowse, Fornals; Ings.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1