Gratta e Vinci, 2024 col botto: 2 milioni di euro

Gratta e Vinci, il 2024 inizia col botto. Enorme vincita da 2milioni di euro. Ecco dove è successo e il tagliando che ha regalato il sogno

Era solo questione di tempo, e non ce n’è voluto nemmeno molto. Alla fine per la prima vincita milionaria di questo 2024 non si è dovuto attendere nemmeno più di tanto. Quindici giorni e nemmeno, così come raccontato da Agimeg.it, per centrare la bellezza di 2mlioni di euro attraverso un Gratta e Vinci.

E se l’anno scorso il Lazio era stata la Regione che si era preso il secondo posto per quelle che avevano regalato nuovi milionari, adesso possiamo dire che si candida a tenere testa alla Lombardia, prima nel 2023 in questa speciale graduatoria. Sarà una bella lotta, e subito parte con un colpo la regione del Centro Italia. Sì, perché i 2 milioni di euro – che alla fine, dopo la tassazione, saranno 1,6 milioni ma cambia oggettivamente poco – sono stati vinci nella tabaccheria di via Salotti Cardinale a Montefiascone in provincia di Viterbo. E andiamo a vedere con quale tagliando questo enorme colpo è stato centrato.

Gratta e Vinci, sempre e solo Il Miliardario

Si conferma il migliore, il Miliardario. In questo caso quello Mega, che ha un valore commerciale di 10euro e che appunto regala come vincita massima i 2 milioni vinti in provincia. La famiglia de Il Miliardario ha quello da 5 euro, lo storico, il Mega, che costa 10, e infine il Maxi, che in tabaccheria si può comprare con 20euro e che mette in palio la bellezza di 5milioni. Sì, vi abbiamo raccontato anche queste storie, e possiamo tranquillamente affermare che non sarà l’ultima volta che ve le racconteremo.

I Gratta e Vinci di questa famiglia sono sempre quelli maggiormente preferiti: non solo perché, ormai, sono in circolazione da moltissimi tempo quindi uno ha pure imparato a conoscerli, ma anche perché a differenza di altri regalano con una certa regolarità – per quanto si possa usare questa parola – un bel numero di vincite. Insomma, si riparte alla grande. E con il Miliardario sempre protagonista.