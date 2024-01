Sinner, il sorpasso è riuscito: adesso è secondo

Sinner, manca ancora un ultimo sforzo, ma il sorpasso è andato a buon fine: gli altri sono rimasti indietro.

Vincere uno Slam sarebbe fantastico. Porta fama, porta prestigio, porta onore e porta, che non guasta mai, anche un bel po’ di soldi. E ne finiranno veramente tanti, quest’anno, nelle tasche del vincitore degli Australian Open, che entrerà nel vivo nella notte (italiana) compresa tra sabato e domenica.

Motivo in più per spingere sull’acceleratore e per sperare che stavolta possa toccare a un italiano. A quello stesso Jannik Sinner, magari, che sarebbe ad un passo, secondo fonti autorevoli, dal portare a casa il primo trofeo Slam. Nel caso in cui il nativo di San Candido dovesse effettivamente riuscirci, il suo conto in banca, già bello consistente, lieviterebbe ulteriormente. Il tennista che trionferà alla Rod Laver Arena incasserà, infatti, un assegno pari a 1,9 milioni di euro. Una cifra pazzesca che aumenta di anno in anno e che ingolosisce sempre più, di conseguenza, i giocatori in gara nella terra dei canguri.

A subire un incremento, più in generale, è stato l’intero montepremi in palio a Melbourne. L’Australian Open ha ufficialmente dichiarato “guerra” allo Us Open, che in termini di prize money detiene ancora il record assoluto. Gli australiani non sono riusciti ad eguagliare i newyorkesi, ma il sorpasso è comunque andato a buon fine: quello di Melbourne, scavalcati Wimbledon e Roland Garros, è ora il secondo Slam più ricco.

Sinner, non solo titoli e prestigio: quanto si vince agli Australian Open

Come riferiscono i media australiani, il prize money degli Australian Open 2024 ha subito un incremento di 6 milioni di euro circa – parliamo del 13% in più – rispetto a quello smistato tra i partecipanti dell’edizione precedente. In totale, sul piatto, ci sono 86,5 milioni di dollari australiani, l’equivalente di quasi 53 milioni di euro, per intenderci.

Tutti i premi, inclusi quelli “minori”, sono perciò esponenzialmente aumentati rispetto allo scorso anno. E sono duplicati rispetto all’edizione di 9 anni fa, quando il prize money complessivo ammontava a 24,4 milioni di euro circa. Ma andiamo a scoprire, adesso, quanto finirà nelle tasche dei tennisti man mano che avanzeranno, eventualmente, nello Slam di Melbourne.

Già solo il primo turno frutterà, ai giocatori del main draw, 73mila euro. Il secondo ne vale 110mila, mentre il terzo 156,5mila. I tennisti che sbarcheranno agli ottavi di finale incasseranno 230mila euro, mentre l’accesso ai quarti sarà premiato con 368mila euro. 607mila è la cifra destinata ai 4 campioni che disputeranno le semifinali, mentre il finalista perdente potrà consolarsi con un assegno del valore di poco più di 1 milione di euro. Ne vincerà solo uno, certo, ma a bocca asciutta, questo è poco ma sicuro, non ci rimarrà nessuno.