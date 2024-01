Monza-Inter 1-5, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Monza-Inter, ecco il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di sabato 13 gennaio 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Il Monza di Palladino, con il sogno più o meno dichiarato di assicurarsi un posto in Europa, ospita l’Inter di Simone Inzaghi, a caccia di punti per consolidare il primo posto in classifica. Inzaghi rilancia de Vrij dal 1′ e schiera Darmian largo a destra tenendo Dumfries in panchina. Per il resto giocano i titolarissimi.

I padroni di casa schierano Gagliardini al centro della difesa a tre, con accanto D’Ambrosio e Caldirola (sono quindi tre ex Inter nel reparto). In attacco non c’è Colombo ma Mota, con Colpani e Valentin Carboni (un altro ex Inter) sulla trequarti. L’altra sorpresa di Palladino è la maglia di titolare a Pereira, preferito a Birindelli sulla destra.

Prima di affrontare la Supercoppa italiana, l’Inter campione d’inverno vuole un’altra vittoria per tenere a distanza la Juventus e magari allungare.

Momenti clou della sfida

L’Inter parte fortissimo e al 3′ prova a passare in vantaggio con un tiro in area di Dimarco che non riesce a essere corretto in rete da Lautaro e Thuram. Calhanoglu ci prova poco dopo su punizione. Poi Gagliardini regala un rigore all’ex squadra toccando di mano in area. Sempre Calhanoglu si incarica del penalty e al 12′ insacca.

L’azione successiva porta al raddoppio per l’Inter: cross di Dimarco e tap-in in scivolata di Lautaro. Thruam non riesce a mettere dentro in acrobazia al 22′. Al 30′ l’arbitro annulla per fuorigioco un goal di testa di Pessina.L’Inter continua ad attaccare e spreca più occasioni con Thuram e Mkhitaryan.

Nel secondo tempo l’Inter fa il terzo goal con Calhanoglu al 60′, su assist di Thuram. Sorrentino salva su Pavard al 65′. Al 67′ c’è un contatto in area fra Darmian e Mota, l’arbitro indica il rigore. Pessina va dagli undici metri e batte Sommer. C’è un altro calcio di rigore per l’Inter all’83’: punito un intervento irregolare in area su Frattesi. Tira Lautaro e segna.

Tabellino e pagelle di INTER-MONZA

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Gagliardini, Caldirola; Pereira (58′, Birindelli), Pessina (80′, Akpa Akpro), Bondo (46′, Colombo), Ciurria (46′, Kyriakopoulos); Colpani, V. Carboni; Mota. All. Palladino

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard (81′, Bisseck), de Vrij, Bastoni (72′, Acerbi); Darmian, Barella (62′, Frattesi), Calhanoglu (62′, Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (72′, Carlos Augusto); Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

ARBITRO: Antonio Rapuano, della sezione di Rimini

MARCATORI: 13′, Calhanoglu (r); 14′, Lautaro; 60′, Calhanoglu; 68′, Pessina (R); 84′, Lautaro (R); 87′, Thuram

NOTE: Ammoniti: 6′, Colpani; 59′, Calhanoglu; 70′, Birindelli; 77′, Pavard. Espulsi: 60′, Palladino Recupero: 3′

Il migliore in campo è

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro concede subito un rigore all’Inter per segnalazione del VAR: Gagliardini impanna la palla con la mano deviando la traiettoria del colpo di testa di Lautaro ed è giustamente rigore. Il goal annullato per fuorigioco ai brianzoli farà discutere: l’offside è millimetrico. Molti dubbi sul rigore concesso al Monza sul contatto fra Mota e Darmian.

Ecco gli highlights della gara

le immagini saranno disponibili dopo le 23:30