Formazioni ufficiali Monza-Inter: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Monza-Inter, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all’U Power Stadium.

La volontà di riportare a cinque le lunghezze di distanza dalla Juventus. Il desiderio di lanciare un altro messaggio inequivocabile al campionato. L’ambizione di ritornare ad imbastire quelle trame di gioco che hanno permesso alla compagine di Inzaghi di svettare in lungo e in largo. Non sono pochi i temi della vigilia del confronto dell’U Power Stadium tra Monza ed Inter. A tal proposito, diamo uno sguardo soprattutto

MONZA 3-4-2-1: Sorrentino; D’Ambrosio, Gagliardini, Caldirola; Pereira, Pessina, Bondo, Ciurria; Colpani, Carboni; Mota.

INTER 3-5-2: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Monza-Inter, il pronostico marcatori

Marcus Thuram marcatore. L’attaccante francese potrebbe fare la differenza nella sfida dell’U Power Stadium se imbeccato in verticale. Con Lautaro Martinez, l’attaccante francese ha dimostrato un feeling incredibile. Dal canto suo, il Monza ha praticamente perso tutti i confronti con le big in questo inizio di stagione. Se messo nelle condizioni propizie, la velocità di Thuram potrebbe letteralmente spaccare in due la retroguardia di Palladino. Un suo gol è un’ipotesi assolutamente credibile.

Probabili ammoniti e tiratori di Monza-Inter

Rigorista e comunque in generale grande esperto in situazioni di calcio da fermo, Calhanoglu non dovrebbe faticare più di tanto a scoccare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario. Piace anche l’opzione che porta al solito Dimarco. Occhio alle situazioni da calcio da fermo: ipotizzare che Bastoni possa scaldare almeno una volta i guantoni di Sorrentino non sembra utopistico. Sul versante opposto, invece, piacciono le opzioni Colpani e Ciurria tiratori. Possibili ammoniti Gagliardini e Caldirola.