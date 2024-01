Barcellona-Osasuna, Supercoppa di Spagna: streaming, formazioni, pronostici

Barcellona-Osasuna è una semifinale della Supercoppa di Spagna 2024 e si gioca giovedì alle ore 20:00: tv, streaming, pronostici e probabili formazioni.

La Supercoppa di Spagna ormai da qualche anno ha cambiato format, coinvolgendo quattro squadre invece di due. Prima si affrontavano direttamente la vincente della Liga e quella della Coppa del Re, nella nuova formula invece va in scena una sorta di Final Four, a cui partecipano anche la seconda classificata nell’ultimo campionato e la finalista della coppa nazionale. Un modello che sembra aver riscosso un certo successo, considerato che da quest’anno anche la Supercoppa Italiana ha adottato questo format.

Il Barcellona campione di Spagna in carica debutterà a Riad contro l’Osasuna, che a maggio ha conteso al Real Madrid la Coppa del Re, arrendendosi ai Blancos nella finalissima di Siviglia (2-1). Le due squadre scenderanno in campo conoscendo già il nome dell’altra finalista, una tra Real Madrid e Atletico Madrid, in campo ventiquattr’ore prima e sempre nella capitale dell’Arabia Saudita, che come lo scorso anno ospita la manifestazione. Gli uomini di Xavi, che nell’ultima edizione ebbero la meglio battendo gli acerrimi rivali del Real in finale, partono logicamente favoriti. Per i blaugrana, però, non è un periodo felicissimo: nella Liga a causa dei troppi passi falsi (12 vittorie ma anche 5 pareggi e due sconfitte) hanno perso contatto dalla vetta e sono a -7 dalla strana coppia formata da Real Madrid e Girona.

Il Barça continua a non convincere

Nelle ultimi due uscite il Barcellona ha continuato a non convincere, pur vincendo: contro il Las Palmas, in campionato, i tre punti sono arrivati solo in pieno recupero grazie ad un calcio di rigore trasformato da Gundogan (1-2).

Non è filato tutto liscio neppure nella sfida di Coppa del Re con un avversario di categoria inferiore, il Barbastro, piegato 3-2 domenica scorsa prima di prendere l’aereo per Riad. L’Osasuna invece è dodicesimo, neppure troppo lontano dall’Europa ed comunque in linea con quelli che sono i suoi obiettivi. La squadra di Jagoba Arrasate, uscita ai preliminari della Conference League la scorsa estate, vuole riprovarci: da dicembre in poi ha perso solamente una partita, quella con il Maiorca, mentre in casa ha avuto la meglio sia sul Rayo Vallecano che sull’Almeria, battendo anche il Castellon in Coppa del Re. In Supercoppa però Arrasate dovrà fare a meno di uno dei suoi migliori giocatori, il “Chimy” Avila.

Come vedere Barcellona-Osasuna in diretta tv e streaming

La partita tra Barcellona e Osasuna, valida per la semifinale della Supercoppa di Spagna, è in programma mercoledì alle 20:00 all’Al-Awwal Park di Riad, in Arabia Saudita. La sfida si potrà seguire gratuitamente sul canale Youtube di “Cronache di Spogliatoio”, che in Italia si è aggiudicata i diritti sulla manifestazione calcistica.

Il pronostico

Molto combattuto l’unico precedente stagionale, giocato lo scorso settembre: i blaugrana la spuntarono solo nel finale grazie ad un calcio di rigore di Lewandowski, con i navarri rimasti in dieci uomini per l’espulsione di Catena (1-2). La sensazione è che l’Osasuna possa mettere di nuovo in difficoltà la ben più quotata squadra di Xavi, in ogni caso favorita per il passaggio del turno. Il numero delle reti complessive sarà compreso tra 2 e 4.

Le probabili formazioni di Barcellona-Osasuna

BARCELLONA (4-3-3): Inaki Pena; Koundé, Araujo, Christensen, Baldé; Pedri, de Jong, Gundogan; Raphinha, Lewandowski, Ferran Torres.

OSASUNA (4-3-3): Herrera; Areso, D. Garcia, Catena, Pena; Moncayola, Torro, Oroz; R. Garcia, Budimir, Gomez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1