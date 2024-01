Sivasspor-Galatasaray, Super Lig: tv, streaming, formazioni, pronostici

Sivasspor-Galatasaray è un match valido per la sedicesima giornata di Super Lig e si gioca giovedì alle 15:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il Galatasaray continua a rispondere colpo su colpo ai rivali del Fenerbahçe, in quello che si sta configurando come uno dei più appassionati duelli per il titolo di campione di Turchia degli ultimi anni. Dopo diciotto turni Icardi e compagni condividono la vetta della classifica insieme ai cugini ed hanno anche il loro stesso ruolino: 15 vittorie per parte, 2 pareggi e una sconfitta.

Non serve la palla di vetro per prevedere che, in ogni caso, il titolo resterà ad Istanbul: alle spalle dei due più importanti club della capitale turca, infatti, c’è il vuoto. Il Trabzonspor, terzo, ha 14 punti in meno rispetto alla coppia di testa, per intenederci. E se il Fenerbahçe è una vera e propria macchina da gol, con ben 49 gol segnati in 18 partite, la forza del “Gala” sembra essere la difesa: gli uomini allenati dall’ex centrocampista dell’Inter Okan Buruk hanno subito meno gol di tutti, a malapena nove. Domenica scorsa, nella sfida casalinga con il Konyaspor il Galatasaray ha fatto registrare l’ennesimo clean sheet, battendo i biancoverdi con un 3-0 comodissimo. I giallorossi hanno subito ricominciato a vincere dopo il pari nello scontro diretto con il “Fene” della vigilia di Natale, terminato 0-0.

Icardi ancora assente

Una vittoria di un certo peso specifico, perché arrivata nonostante l’assenza del cannoniere Icardi, assente per via di un infortunio.

La vecchia conoscenza del calcio italiano salterà anche la sfida con il Sivasspor, sostituito ancora dal bomber di scorta Dervisoglu. Oltre all’ex interista mancheranno all’appello anche Oliveira (infortunato), Yilmaz (squalificato) e i due giocatori convocati dalle rispettive nazionali per la Coppa d’Africa, Ziyech e Bakambu. La rassegna continentale africana ha privato anche il Sivasspor di qualche elemento: i biancorossi non avranno gli attaccanti Musa e N’Jie, convocati da Nigeria e Camerun.

Come vedere Sivasspor-Galatasaray in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la sedicesima giornata di Super Lig tra Sivasspor e Galatasaray, in programma giovedì alle 15:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato di calcio turco.

Il pronostico

Il Sivasspor è un avversario da prendere con le pinze e lo confermano le tre vittorie nelle ultime quattro giornate da parte degli uomini di Uygun, che attualmente navigano attorno a metà classifica. In casa, tuttavia, i biancorossi hanno un rendimento deludente, avendo vinto solo una partita su otto. Il Galatasaray, nonostante le assenze, dovrebbe avere la meglio in una gara in cui il numero dei gol totali sarà probabilmente inferiore a quattro.

Le probabili formazioni di Sivasspor-Galatasaray

SIVASSPOR (4-2-3-1): Vural; Okukus, Appindangoyé, Osmanpasa, Ciftçi; Charisis, Arslan; Bassan, Saiz, Barrow; Koita.

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Boey, Nelsson, Bardakci, Karatas; Demirbay, Torreira; Zaha, Mertens, Akturkoglu; Dervisoglu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2