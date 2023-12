Fenerbahçe-Galatasaray, Super Lig: tv, streaming, formazioni, pronostici

Fenerbahçe-Galatasaray è un match valido per la diciottesima giornata di Super Lig e si gioca domenica alle 17:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Prima il campionato, poi la Supercoppa. Il calcio turco chiude con il botto questo 2023 e nel giro di pochi giorni assisteremo a due scoppiettanti Kıtalararası Derbi di fila tra il Fenerbahçe e il Galatasaray, le due big di Turchia. Si parte il giorno della vigilia di Natale con il Derby Intercontinentale di Super Lig, in programma al “Sukru Saracoglu” Stadium, la casa del “Fene”. È anche uno scontro al vertice, visto che sia la squadra di Ismail Kartal che quella di Okan Buruk sono appaiate in classifica a quota 43 punti.

Tra loro e le altre c’è un vero e proprio abisso: il Kayserispor, terzo, ha addirittura 14 punti in meno. Scontato, a questo punto, che per il titolo sarà di nuovo una corsa a due. Il Fenerbahçe mercoledì scorso ha fatto registrare il quarto successo consecutivo tra Super Lig e Conference League, aggiudicandosi lo scontro diretto con il sorprendente Kayserispor al termine di un match pirotecnico, terminato 4-3. Decisivo il rigore dell’ex Chelsea Batshuayi (autore di una tripletta) a dieci minuti dalla fine, con i gialloblù che hanno chiuso in nove uomini per via delle espulsioni di Fred e Yandas in pieno recupero.

Uno snodo cruciale nella corsa al titolo

Ricordiamo che gli uomini di Kartal, così come gli altri club del massimo campionato turco, devono recuperare la giornata rinviata lo scorso 17 dicembre in seguito all’aggressione dell’arbitro Umut Meler da parte del presidente dell’Ankaragucu Faruk Koca.

In settimana ha vinto anche il Galatasaray, che si è imposto di misura sul Karagumruk, una sfida decisa da un gol di Akturkoglu (1-0) nel primo tempo. Icardi e compagni hanno così reagito subito dopo la grande delusione per l’eliminazione dalla Champions League per mezzo del Copenaghen. In campionato sono arrivate solo vittorie da inizio novembre in poi e l’unica sconfitta è arrivata un mese e mezzo fa in casa dell’Hatayspor. Buruk dovrà fare sicuramente a meno di Sanchez e Oliveira, mentre è in dubbio la presenza di Zaha. Pesante invece l’assenza dell’ex interista Dzeko nell’attacco del Fenerbahçe.

Come vedere Fenerbahçe-Galatasaray in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la diciottesima giornata di Super Lig tra Fenerbahçe e Galatasaray, in programma domenica alle 17:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato di calcio turco.

Il pronostico

Miglior attacco (Fenerbahçe) contro miglior difesa (Galatasaray). Si preannuncia equilibrio in questo derby di Istanbul che potrebbe diventare uno snodo cruciale nella corsa al titolo. I padroni di casa sono un po’ calati dopo un avvio da urlo ma nell’ultimo periodo sembrano essersi rimessi di nuovo in carreggiata: davanti al proprio pubblico il loro record è di 7 vittorie e 1 sconfitta. Ci sono buone possibilità, tuttavia, che il Galatasaray riesca ad evitare quantomeno la sconfitta in un match in cui entrambe andranno a segno.

Le probabili formazioni di Fenerbahçe-Galatasaray

FENERBAHCE (4-3-3): Livakovic; Osayi-Samuel, Akaydin, Djiku, Kadioglu; Yuksek, Miguel Crespo, Szymanski; Kahveci, Batshuayi, Tadic.

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Boey, Nelsson, Bardakci, Yilmaz; Ndombele, Torreira; Ziyech, Mertens, Akturkoglu; Icardi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2