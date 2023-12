Wolverhampton-Chelsea è una partita della diciottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 14:00: tv, formazioni, pronostici.

In Premier League, per la prima volta dopo 28 anni, si scende in campo anche alla Vigilia di Natale: al Molineux di Wolverhampton all’ora di pranzo (in Inghilterra) si sfideranno i padroni di casa e il Chelsea.

I Wolves per ora non sono invischiati nella lotta per non retrocedere, potendo contare su un vantaggio di ben 10 punti sul Luton terzultimo (che però ha giocato una partita in meno) ma sono reduci dalla brutta sconfitta a Londra con il West Ham (3-0) che li ha lasciati al tredicesimo posto in classifica. In realtà la prestazione londinese dei nero-oro non è stata del tutto negativa, con Kilman e compagni incapaci di convertire le numerose palle-gol create durante l’arco del match, addirittura più limpide rispetto a quelle degli Hammers, più cinici ed ispirati da un sontuoso Paquetà (tre assist per l’ex milanista). Le trasferte continuano dunque ad essere un problema per il Wolverhampton, il cui ultimo risultato positivo lontano dal Molineux è il successo in casa del Bournemouth dello scorso ottobre.

Blues a caccia del secondo successo di fila

Il Chelsea insegue invece la seconda vittoria di fila in campionato dopo il 2-0 allo Sheffield United di sabato scorso a Stamford Bridge.

Palmer e Jackson hanno restituito il sorriso a Mauricio Pochettino dopo le tre sconfitte nelle quattro gare precedenti con Newcastle, Manchester United ed Everton. In settimana i Blues hanno superato il turno anche in League Cup, staccando un pass per la semifinale: a decidere il match con il Newcastle sono stati i calci di rigore – decisivi gli errori di Trippier e Ritchie – ma Pochettino deve ringraziare principalmente l’ucraino Mudryk, autore del gol che in pieno recupero ha evitato al Chelsea un’altra delusione (1-1). La Coppa di Lega diventa, a questo punto, un obiettivo importante per i londinesi, lontanissimi dalle posizioni che contano. Il tecnico argentino deve sempre fare a meno di Sanchez, James, Cucurella, Fofana, Chilwell, Chukwuemeka e Chalobah ed è in ansia per Enzo Fernandez, alle prese con un’ernia. Nei Wolves dovrebbe rivedersi Neto, nessun problema per Josè Sà e Semedo.

Come vedere Wolverhampton-Chelsea in diretta tv e in streaming

Wolverhampton-Chelsea è in programma domenica alle 14:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Quella di Wolverhampton è sempre una trasferta insidiosa e potrebbe esserlo ancora di più per un Chelsea che lontano da Stamford Bridge fatica e raramente riesce a tenere la porta inviolata: non sarebbe una sorpresa se i Wolves evitassero la sconfitta in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Wolverhampton-Chelsea

WOLVERHAMPTON (3-5-2): José Sa; Kilman, Toti, Dawson; Semedo, Lemina, Gomes, Bellegarde, Ait-Nouri; Cunha, Hwang.

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Malo Gusto, Thiago Silva, Badiashile, Colwill; Caicedo, Gallagher; Sterling, Palmer, Mudryk; Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1