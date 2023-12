WhatsApp, buona Vigilia di Natale! Le immagini più belle per amici e parenti

WhatsApp, il giorno della Vigilia di Natale è finalmente arrivato: eccovi una carrellata di immagini da abbinare agli auguri in chat.

Qualcuno apre i doni già in occasione della Vigilia. Qualcun altro, invece, aspetta il 25, giorno in cui ufficialmente si celebra il Santo Natale. Dipende dalle tradizioni e dalla propria cultura, ma ciò non toglie che il 24 dicembre sia magico tanto quanto il giorno in cui si festeggia la nascita di Gesù.

È assai probabile, alla luce di ciò, che siate già in cerca delle immagini più belle da mandare su WhatsApp per la Vigilia di Natale. Perché, ne siamo certi, anche quest’anno vorrete sorprendere i vostri amici e parenti con un messaggio speciale e diverso dal solito. Soprattutto nel caso in cui qualcuno di loro sia lontano e non possiate fargli, quindi, gli auguri di persona. Eccovi allora una piccola selezione di immagini che ci sono parse particolarmente appropriate per l’occasione e adatte allo scopo. A voi la scelta!

Golosi insieme ma a distanza: con WhatsApp si può

Una cascata di golosissimi biscottini di pasta frolla: sei d’accordo anche tu sul fatto che un’immagine del genere sia dolcissima e perfetta, in quanto tale, per coccolare a distanza qualcuno che ti sta a cuore? Non esitare oltre, allora: scaricala e mandala a chi vuoi per augurare buona Vigilia di Natale.

Christmas Eve in stile hygge: una cartolina piena di calore

Nella lingua danese e norvegese, il sostantivo hygge è legato a quel senso di calore, di accoglienza, di benessere e di familiarità che viene spesso associato ai sentimenti che caratterizzano il Natale. E gli elementi propri dello stile hygge ci sono tutti, in questa deliziosa cartolina, da inviare su WhatsApp in occasione della Vigilia a coloro i quali amano la sua calorosissima atmosfera.

Buona Vigilia di Natale su WhatsApp: auguri cartoon divertenti

Il Natale non è solo lucine che sbrilluccicano, spiritualità e regali da scambiarsi: è anche divertimento. Ed è per questo motivo che abbiamo pensato che questa cartolina, per certi versi comica, potesse essere perfetta per i tuoi auguri su WhatsApp. Se la pensi come noi, non ti resta che scaricarla e “spammarla” in chat.

Che Vigilia sarebbe senza doni e addobbi?

Avresti voluto trascorrere la sera della Vigilia di Natale in compagnia di qualcuno che ti sta a cuore ma, per un motivo o per un altro, non potrai farlo? Niente paura. La tecnologia ha ormai annullato le distanze e, grazie ad essa, potrai sorprendere la persona in questione facendole sentire tutto il tuo affetto con una cartolina del genere. Ci sono gli addobbi, ci sono i doni. C’è, insomma, tutta la magia del Natale.