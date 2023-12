Roma-Napoli 2-0, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Roma-Napoli, ecco il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di sabato 23 dicembre di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Due squadre in crisi: dopo la sconfitta contro il Bologna, la Roma allenata da Mourihno ospita all’Olimpico il Napoli di Mazzarri che arriva dal sonoro 0-4 in Coppa Italia contro il Frosinone. Gli azzurri, che avevano rialzato la testa nell’ultimo turno di Serie A contro il Cagliari, devono vincere per non essere staccati troppo dal Bologna, che ora occupa il quarto posto.

Il match Roma-Napoli, valido per la diciassettesima giornata della Serie A, è una sfida importante anche per i tifosi: gli ultras partenopei e quelli giallorossi sono da un po’ di anni protagonisti di un’accesissima rivalità. Gli azzurri hanno vinto tutti e due i precedenti giocati nella scorsa stagione.

Mourinho prova a sorprendere il Napoli schierando dal 1′ Belotti in attacco accanto a Lukaku. Mazzarri risponde con il solito tridente Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Momenti clou della sfida

La Roma difende bassa e il Napoli non riesce a sfondare. La partita è molto fisica e nei primi minuti ci sono tre giocatori che finiscono a terra costringendo l’arbitro a interrompere il gioco. Al 19′ ci prova la Roma con Bove: il centrocampista giallorosso riceve palla da Lukaku e tenta un tiro a giro dal limite che scheggia la parte alta della traversa. Due minuti dopo Bove ci riprova innescato da Belotti ma tirando addosso a Meret. Osimhen ci prova alla fine del primo tempo in rovesciato, ma è molto impreciso.

Nel secondo tempo il Napoli ci prova da fuori o in ripartenza senza però creare preoccupazioni a Rui Patricio. Al 64′, ancora Bove ci prova dalla distanza dopo la sponda di Belotti ma anche questa volta la conclusione del centrocampista termina abbondantemente alta. Poi viene espulso Politano per fallo di reazione su Zalewski. Al 76′, segna Pellegrini con una bella girata dopo un batti e ribatti. Arriva poi anche l’espulsione di Osimhen per doppio giallo. Meret salva due volte nei minuti finali la porta degli azzurri. Nulla può al 96′ su Lukaku che segna il 2-0.

Tabellino e pagelle di Roma-Napoli

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen (74′, Celik), Cristante, Paredes (69′, Azmoun), Bove, Zalewski (69′, Shaarawy); Belotti (69′, Pellegrini), Lukaku. All: Mourinho

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (88′, Natan), Mario Rui (81′, Zerbin); Anguissa, Lobotka (54′, Cajuste), Zielinski (88x, Gaetano); Politano, Osimhen, Kvaratskhelia (87′, Raspadori). All. Mazzarri.

ARBITRO: Colombo

MARCATORI: 76′, Pellegrini; 96′, Lukaku

NOTE: Ammoniti: 28′, Mario Rui, 28′, Paredes, 31′, Mazzarri, 32′, Kristensen, 38′, Cristante, 39′, Mourinho 60′, Belotti, 62′, Juan Jesus, 66′, Zalewski, 73′, Osimhen, 82′, El Shaarawy, 90′, Azmoun. Espulsi: 66′, Politano, 87′, Osimhen. Recupero: 4′

Il migliore in campo è Bove, molto vivace e coraggioso, anche se impreciso nei momenti clou (7). Lukaku lavora molto per la squadra e la mette dentro all’ultimo secondo (7). Pellegrini cambia la partita con la sua girata da vero attaccante (7). Male Kvaratskhelia: sempre in ombra o poco incisivo (5). Malissimo Politano e Osimhen: entrambi ingenui o molli quando si tratta di attaccare, quindi disastrosi nel lasciare il Napoli in dieci e poi in nove (4,5). Male anche Lobotka, per molti minuti spettatore non pagante in campo (5).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro fatica a gestire una partita fallosissima e dopo mezz’ora deve cominciare a tirar fuori i cartellini. Al 36′ gli azzurri chiedono un rigore per una presunta di manata di Paredes su Osimhen: episodio dubbio. Espulsione un po’ esagerata per Politano: la reazione è solo scenica.

Ecco gli highlights della gara