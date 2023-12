Pronostici domenica 24 dicembre: Premier League e Super Lig

I pronostici di domenica 24 dicembre: in campo la Premier League inglese, la Super Lig turca e altri campionati minori.

Anche nel giorno della vigilia di Natale si scende in campo in Premier League, il Chelsea di Pochettino sarà ospite del Wolverhampton in una partita assolutamente da vincere per continuare quanto meno a sperare nella rimonta sulla zona Champions League. Il girone di andata è stato quasi disastroso e l’allenatore argentino non è riuscito a risollevare più di tanto il club londinese.

Quella di Wolverhampton è sempre una trasferta insidiosa e potrebbe esserlo ancora di più per un Chelsea che lontano da Stamford Bridge fatica e raramente riesce a tenere la porta inviolata: non sarebbe una sorpresa se i Wolves evitassero la sconfitta in una gara da almeno una rete per parte.

Pronostici altre partite

Si gioca anche in Turchia, e non una partita qualsiasi: Fenerbahce-Galatasaray promette scintille anche perché oltre a essere un derby mette di fronte le due principali candidate alla vittoria del campionato.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Wolverhampton-Chelsea, Premier League, ore 14:00

Vincenti

• Rangers (in Motherwell-Rangers, Scottish Premier, ore 13:00)

• Al Sharjah (in Al Sharjah-Ajman, Emirati Arabi Uniti, ore 14:45)

• Maccabi Tel Aviv (in Maccabi Petah Tikva-Maccabi Tel Aviv, Israele, ore 19:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al Bataeh-Al Ain, UAE Pro League, ore 13:45

• Al Ahli Dubai-Al Wasl, UAE Pro League, ore 16:30

• Khorfakkan-Al Wahda, UAE Pro League, ore 16:30

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Adana Demirspor-Antalyaspor, Super Lig, ore 14:00

• Al Ahli Dubai-Al Wasl, UAE Pro League, ore 16:30

• Fenerbahce-Galatasaray, Super Lig, ore 17:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Wolverhampton-Chelsea, Premier League, ore 14:00)