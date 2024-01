Gratta e Vinci, le tre regioni più sfortunate: non c’è verso

Gratta e Vinci, tempo di bilanci alla fine del 2023. Tre regioni sono quelle più sfortunate. Ecco il primo dato che viene fuori

Il 2023 si è chiuso da poco più di una settimana e ovviamente iniziano a venire fuori i primi bilanci. Ognuno, personalmente, ne ha fatto uno. Ma ci sono anche quelli numerici che sono oggettivi e che non possono cambiare. In questo caso ovviamente parliamo di quelli relativi ai Gratta e Vinci e alle somme che hanno distribuito.

In diciassette regioni italiane – si legge su Agimeg.it – è stata centrata nel corso dell’anno solare almeno una vincita milionaria. Quindi ne rimangono fuori tre. In un altro articolo vi parleremo anche di quella che ha raggiunto il più bel risultato con la classifica finale, in questo invece vi parliamo di quelle che per ovvi motivi, almeno una di queste, c’è da dirlo, non ha mai esultato così come successo con le altre. E andiamo a vedere di quali regioni stiamo parlando.

Gratta e Vinci, ecco le 3 che non hanno mai esultato

Partiamo dalla prima regione, la più piccola in Italia: la Valle d’Aosta nel 2023 non ha visto nessuno esultare con una vincita milionaria. Ovviamente il fatto che poche persone, rispetto alle altre, ci vivano, è un fattore che non permette di sognare chissà quanto. A questa se ne aggiungono altre due. E andiamo a scoprire insieme quali sono.

Nemmeno in Liguria si è festeggiata una vincita che toccasse il milione di euro, però noi vi abbiamo raccontato come Il Miliardario, in questa regione, abbia regalato una doppia vincita di 300mila euro nello spazio di poco tempo, quindi qualcosa si è vinto. Infine chiudiamo con l’ultimo pezzo della nostra Nazione che non ha brindato: il Friuli Venezia Giulia è la terza regione che non ha mai stappato per il milione. Negli ultimi quattro mesi dell’anno, infine, sono state 5 le persone che hanno vinto con un Gratta e Vinci almeno un milione di euro. Nei primi 10 mesi infatti erano state 60 le persone che hanno visto la loro vita cambiata da un tagliando. La media è scesa e anche di molto. Ma poco cambia.