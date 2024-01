Formazioni ufficiali Lazio-Roma: pronostico marcatori, tiratori e ammoniti

Formazioni ufficiali Lazio-Roma: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all’Olimpico di Coppa Italia

Il derby della Capitale mette in palio il passaggio in semifinale di Coppa Italia. Dentro o fuori, senza nessuna possibilità d’appello. Una gara che potrebbe anche andare oltre i soliti 90minuti: e siccome tra Lazio e Roma nell’ultimo periodo molto spesso è venuto fuori un pareggio, allora magari potrebbe succedere così anche questa volta. Ci si può aspettare comunque di tutto: la stracittadina sfugge quasi sempre a qualsiasi pronostico, e anche stavolta sarà così. Ma andiamo a vedere insieme quelle che sono state le decisioni dei due tecnici sulle formazioni ufficiali da mandare in campo. Ormai tutti i dubbi della vigilia sono stati sciolti.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio, Kristensen, Mancini, Huijsen; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku.

Formazioni ufficiali Lazio-Roma, il pronostico marcatori

Lukaku molto spesso nelle gare importanti non riesce a essere incisivo. Ecco perché è arrivato il momento anche per lui di dare un’inversione a questa tendenza. Il belga potrebbe riuscire a trovare la via della rete. Mentre in casa Lazio ci affidiamo a Castellanos, che giocherà al posto dell’infortunato Immobile. Occhio però, perché il match come detto potrebbe andare oltre il minuto 90.

Formazioni ufficiali Lazio-Roma, pronostico tiratori e ammoniti

Questione ammoniti: il derby si sa, è sempre il derby. E allora Paredes, uno di quelli fumantini in mezzo al campo, potrebbe finire tra i cattivi. Arbitra Orsato, che di solito parla molto con i giocatori in campo prima di estrarre un giallo, però per tenere tutti a bada nella serata dell’Olimpico potrebbe decidere di cambiare strategia. In questa stagione è stato finora molto severo, con una media di 5,33 ammonizioni a partita. Rischiano di finire sul taccuino dell’arbitro anche Mancini e Kristensen, che giocherà da centrale difensivo di destra e che prova spesso l’anticipo.

Occhio a Bove: sempre in pressing, potrebbe commettere anche più di due falli durante la partita.

Dall’altro lato sempre in mezzo al campo occhio a Cataldi, che sente molto il derby così come Romagnoli. A rischio ammonizione anche Vecino.

Tiratori? Dybala almeno due conclusioni nello specchio li potrebbe trovare. Senza dimenticare che è quello che calcia punizioni e rigori. Nel derby di campionato Karsdorp ha avuto delle ghiotte occasioni: giocherà di nuovo sulla destra e potrebbe provare il tiro verso la porta (centrarla poi è un altro discorso, viste le sue scarse capacità balistiche) in almeno un paio di occasioni, incluso il suo eventuale sostituto. Giocherà da interno di centrocampo e quindi più vicino alla porta Cristante: la porta potrebbe inquadrarla in almeno una occasione.

In casa Lazio occhio a Felipe Anderson, che con la sua velocità potrebbe impensierire la difesa avversaria, e agli inserimenti di Vecino e Guendouzi.