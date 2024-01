Barbastro-Barcellona, Coppa del Re: formazioni, pronostici

Barbastro-Barcellona è una partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Re. Streaming, probabili formazioni, pronostici

Il Barbastro ha già fatto il colpo grosso in questa manifestazione: la squadra che in campionato gioca con le formazioni “B” delle big della Liga, ha eliminato l’Almeria regalandosi il sogno Barcellona. Ma i sogni prima o poi finiscono e questa sembra decisamente la giornata giusta perché tutto vada come deve andare. E vale a dire con una vittoria semplice dei catalani.

La squadra di Xavi ha sofferto alla ripresa della Liga in questo 2024 ma alla fine, grazie alla rete di Gundogan su rigore in pieno recupero ha avuto la meglio sul Las Palmas. Una vittoria fondamentale per staccare l’Atletico e tenere il passo di Real Madrid e Girona, che il giorno prima avevano vinto i propri incontri. Insomma, un sorriso per il tecnico dei blaugrana, che vuole tornare a vincere, da allenatore, la Coppa del Re: il Barcellona è la squadra che ha il maggior numero di vittorie in questa competizione: per ben 31 volte nella sua storia hanno alzato al cielo questo trofeo. Una vittoria manca da 3 anni però, quindi sembra essere arrivato il momento di rimettere la Coppa del Re tra gli obiettivi stagionali. Questo incrocio è semplice, e gli ospiti si prenderanno una semplice vittoria. In una gara che regalerò, anche, molte reti.

Come vedere Barbastro-Barcellona in diretta tv e streaming

La partita Barbastro-Barcellona, in programma domenica 7 gennaio alle 21:00 è valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Re. In Italia il match non verrà trasmesso da nessuna piattaforma, almeno queste prima fasi della manifestazioni nel nostro Paese non si potranno vedere.

Il pronostico

Sì, molte reti ma tutte da parte catalana. Nonostante il turnover, Xavi vincerà il match con pochi problemi. Occhi puntati in questo caso, vista la probabile panchina per Lewandowski, su Joia Felix: all’ex Atletico il gol manca da un poco di tempo e l’occasione è importante per ritrovare la via della rete che aiuta sempre. Quindi sì, ci sta una vittoria esterna abbastanza larga con il portoghese, qualora giocasse dal primo, a segno.

Le probabili formazioni di Barbastro-Barcellona

BARBASTRO (4-3-3): Fabrega; Val, Mingotes, Jaime, Carbonell; Javito, Rausell, I Garcia; Bautista, De Mesa, Gonpi.

BARCELLONA (4-3-3): Pena; Forte, Christensen, Kounde, Balde; F Lopez, Romeu, Roberto; Raphinha, Roque, Felix.

POSSIBILE RISULTATO: 0-4