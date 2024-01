Cartagena-Valencia, Coppa del Re: formazioni, pronostici

Cartagena-Valencia è una partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Re. Streaming, probabili formazioni, pronostici

Fino al momento la Coppa del Re non ha regalato nessuna sorpresa. Le migliori, tutte, sono andate avanti, anche perché in campo ci vanno squadre che hanno potenzialità diverse e che basta che accelerino un attimo e mettono le cose in discesa. E dovrebbe succedere anche così nel match tra Cartagena e Valencia, con gli ospiti che evidentemente sono favoriti e che si prenderanno il passaggio del turno.

Il non avere a gennaio quasi più obiettivi in campionato, costringe quasi il Valencia a cercare di prendersi qualcosa di importante e qualche soddisfazione soprattutto in Coppa. Dove di solito le big cercano comunque di arrivare in fondo, ma lo fanno con una concentrazione diversa e con una voglia diversa: in poche parole Real e Barcellona di solito arrivano in finale quasi per forza di inerzia e non perché lo vogliono davvero. E questo ogni tanto apre degli spiragli alle altre, come successo con all’Osasuna non molto tempo fa. E il Valencia, che è una squadra comunque discreta, con degli uomini importanti, potrebbe essere una di queste. Il Cartagena? Poca cosa per riuscire a pensare, solamente, alla qualificazione. Magari un gol però nell’arco dei 90minuti i padroni di casa lo dovrebbero trovare. E sarebbe già una cosa importante.

Come vedere Cartagena-Valencia in diretta tv e streaming

La partita Cartagena-Valencia, in programma domenica 7 gennaio alle 19:00 è valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Re. In Italia il match non verrà trasmesso da nessuna piattaforma, almeno queste prima fasi della manifestazioni nel nostro Paese non si potranno vedere.

Il pronostico

Una gara da almeno tre reti complessive. Con il Valencia ampiamente favorito e che ne potrebbe segnare almeno tre. Quindi anche un multigol ci potrebbe stare. Sfida che al termine dei 90minuti dovrebbe e potrebbe regalare almeno una rete per squadra. E sarebbe una soddisfazione importante anche per il Cartagena.

Le probabili formazioni di Cartagena-Valencia

CARTAGENA (4-3-3): Martinez; Alcala, Gonzalo, Fontan; Sabater, Munoz, Musto, Alarcon, Izqueirdo; De Leon, Ortuno.

VALENCIA (4-2-3-1): Mamardashvili; Correia, Mosquera, Diakhaby, Gaya; Perez, Guillamon, Pepelu, Canos; Duro, Yaremchuk.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3