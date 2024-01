Serie C, i pronostici di domenica 7 gennaio

Serie C, si gioca anche oggi nella terza serie italiana. Ecco i pronostici delle gare in programma nel pomeriggio di domenica 7 gennaio

Si gioca anche oggi, domenica 7 gennaio, nel campionato di Serie C. La giornata è la numero 20 e tutte hanno ancora degli obiettivi da raggiungere. Chi la promozione diretta, chi un posto nei playoff, chi la salvezza e chi cercare almeno di prendersi i playout. Insomma, si gioca per fare punti anche se, ovviamente, ci sono delle squadre che hanno maggiori possibilità delle altre di farle.

Sono sedici le partite in programma nei tre giorni in questa giornata, e andiamo a vedere insieme, raggruppamento per raggruppamento, quelli che sono i possibili risultati che potrebbero uscire. Iniziando come al solito dal girone A, quello più al Nord.

Serie C, i pronostici di oggi

L’Arzignano ospita il Legnago, e i padroni di casa dovrebbe riuscire a iniziare questo 2024 con un risultato positivo. Anche il Renate dovrebbe riuscire a prendersi una vittoria contro il Fiorenzuola.

Nel girone B la sfida tra Juventus e Pescara promette almeno una rete per squadra. Mentre il Cesena, in casa contro l’Olbia, non avrà problemi a prendersi una vittoria fondamentale per i propri obiettivi stagionali. La sfida tra Sestri Levante e Pontedera invece dovrebbe regalare almeno tre reti complessive.

Nel raggruppamento più a Sud la Juve Stabia, contro il Monterosi Tuscia, si prenderà i tre punti e rimarrà in testa al campionato. Mentre il match tra Crotone e Catania dovrebbe regalare almeno una rete per squadra.

POSSIBILI SQUADRE VINCENTI

Arzignano o pareggio in Arzignano-Legnago (ore 14:00)

Renate in Renate-Fiorenzuola (ore 14:00)

Cesena in Cesena-Olbia (ore 16:15)

Juve Stabia in Juve Stabia-Monterosi Tuscia (ore 18:30)

GARE DA ALMENO UNA RETE PER SQUADRA

Juventus Next Gen-Pescara (ore 14:00)

Perugia-Lucchese (ore16:15)

Crotone-Catania (ore 18:30)

GARE DA ALMENO TRE RETI COMPLESSIVE

Sestri Levante-Pontedera (ore 18:30)

Messina-Cerignola (ore 14:00)