Lugo-Atletico Madrid, Coppa del Re: streaming, formazioni, pronostici

Lugo-Atletico Madrid è una partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Re. Streaming, probabili formazioni, pronostici

Dopo la sconfitta contro il Girona in campionato, per l’Atletico Madrid è il momento di scendere in campo per la Coppa del Re contro il Lugo, formazione di terza divisione. Un match che permetterà senza dubbio alla truppa di Simeone di prendersi una vittoria e il passaggio del turno. E cercare, se possibile, di mettersi alle spalle il ko contro quella che clamorosamente è squadra che insieme al Real guida il campionato spagnolo.

Non possono esserci problemi per i Colchoneros che, qualche cambio di formazione lo faranno, ma non più di tanto, visto che Simeone ne ha anche un paio fuori per infortunio. Ma pensare che gente come Morata o come Griezmann possa avere difficoltà a vincere questo match è quasi fantascienza. E poi i madrileni la Coppa del Re ce l’hanno come obiettivo, visto che ormai in campionato il distacco da chi guida è quasi irraggiungibile. E siccome anche in Champions League non è che l’Atletico sia una delle favorite, allora al Cholo rimane solamente questa Coppa. Quindi non si può sbagliare niente.

Come vedere Lugo-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

La partita Lugo-Atletico Madrid, in programma sabato 6 gennaio alle 16:00 è valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Re. In Italia il match non verrà trasmesso da nessuna piattaforma, almeno queste prima fasi della manifestazioni nel nostro Paese non si potranno vedere.

Il pronostico

Una gara da almeno tre reti complessive. E probabilmente tutte da una parte. L’Atletico Madrid vincerà, sbloccherà nel primo tempo, e se davvero dovesse giocare Morata dall’inizio – come da previsioni – allora anche una rete del centravanti spagnolo è da tenere in considerazione. Dopo la tripletta contro il Girona l’ex Juventus non ha nessuna intenzione di fermarsi. Quindi occhio anche a questa possibile giocata.

Le probabili formazioni di Lugo-Atletico Madrid

LUGO (4-2-3-1): Tabuaco; Louis-Jean, Perez, Castrin, Lopez; Aguza, Abdulai; Narro, Antonin, Aranda; Antonetti.

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Llorente, Azpilicueta, Gimenez, Hermoso, Lino; Niguez, Witsel, De Paul; Griezmann, Morata.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3