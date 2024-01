Sunderland-Newcastle, FA Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sunderland-Newcastle è una partita del terzo turno di FA Cup e si gioca sabato alle 13:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il terzo turno dell’FA Cup ci regala la sfida tra Sunderland e Newcastle, uno dei derby più antichi e soprattutto sentiti d’Inghilterra che non si gioca ormai da otto lunghi anni. Oltremanica lo chiamano Tyne-Wear Derby per via del fatto che le due città, geograficamente molto vicine, sono attraversate dai due fiumi più importanti dell’estremo nord del paese.

L’ultimo successo del Newcastle – cresciuto a dismisura nelle ultime stagioni grazie all’arrivo dei ricchissimi proprietari sauditi – risale al 2011 ma il bilancio dei precedenti con gli odiatissimi Black Cats è ad oggi in perfetta parità, 53 vittorie per parte e ben 50 pareggi. I Magpies sono stati la rivelazione dell’ultima Premier League, centrando la qualificazione alla Champions League dopo quasi vent’anni ma la loro avventura nella coppa dalle grandi orecchie è terminata già dopo la fase a gironi. Le cose non stanno andando benissimo neppure in campionato, soprattutto a causa dell’elevato numero di infortuni con cui da inizio anno ha dovuto fare i conti il tecnico Eddie Howe. Particolarmente negativo l’ultimo periodo, in cui il Newcastle ha rimediato tre sconfitte di fila (Luton, Nottingham Forest e Liverpool) scivolando al nono posto, a -11 dall’Arsenal quarto.

Ritorna dopo otto anni il Tyne-Wear Derby

Il Sunderland invece milita in Championship, la serie cadetta inglese: l’obiettivo è ritornare in quella Premier League dalla quale manca dalla stagione 2016-17.

Guidati da Michael Beale, i Black Cats sono attualmente sesti in classifica e se il campionato terminasse oggi disputerebbero i playoff. Lontanissima, tuttavia, la promozione diretta: l’Ipswich, secondo, ha 15 punti in più. I biancorossi hanno giocato la loro ultima partita una settimana fa, battendo 2-0 il Preston: si è trattato del terzo risultato utile di fila dopo il pareggio con il Rotherham e la vittoria di misura con l’Hull City. Beale dovrà fare a meno di Roberts, che ha già saltato la sfida con il Preston, ma anche di Cirkin, Dack ed Evans. Sempre numerosa la lista degli indisponibili in casa Newcastle: difficile anche il recupero di Trippier: davanti spazio al tridente formato da Ritchie, Isak e Gordon.

Come vedere Sunderland-Newcastle in streaming

La sfida tra Sunderland e Newcastle è in programma sabato alle 13:45. Si può vedere in diretta su DAZN, la piattaforma streaming in possesso dei diritti di trasmissione della FA Cup inglese. A partire dal 2024 il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece 49,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Già fuori dalla League Cup e dalla Champions League, il Newcastle potrebbe sfruttare l’FA Cup per raddrizzare una stagione che rischia di diventare anonima. Difficilmente la squadra di Howe prenderà sottogamba questo derby, così come non lo farà il Sunderland, che sogna di fare lo sgambetto i ben più quotati cugini. Un match difficile da leggere: l’unica certezza riguarda il numero di cartellini, che potrebbe essere elevato.

Le probabili formazioni di Sunderland-Newcastle

SUNDERLAND (4-2-3-1): Bishop; Hume, Ballard, O’Nien, Alese; Ekwah, Neil; Pritchard, Bellingham, Clarke; Rusyn.

NEWCASTLE (4-3-3): Karius; Livramento, Schar, Lascelles, Hall; Miley, Bruno Guimaraes, Longstaff; Ritchie, Isak, Gordon.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1