Gratta e Vinci, la Doppia Sfida è vincente: 500mila euro

Gratta e Vinci, la Doppia Sfida stavolta è vincente. Il colpo è da 500mila euro. Ecco dove e come è successo. I dettagli

Un colpo enorme con un biglietto che piace molto. Perché dà la possibilità di vincere in due modi e soprattutto senza guardare bonus e segni, ma solamente cercando di capire se all’interno dello stesso, oltre i classici numeri vincenti, ci sono tre importi identici. In quel caso si vince appunto quella cifra.

Parliamo del Doppia Sfida, quello da 5euro (ce n’è un altro in circolazione che ha un costo minore) che mette in palio la bellezza di 500mila euro come vincita massima. Non succede spesso di riuscire a centrare una cifra del genere, ma quando qualcuno, grattando, riesce a cambiare la propria vita, allora fa notizia. Ed in questo caso così è successo, a Camaiore, in provincia di Lucca, così come raccontato dal sito Agimeg.it.

Gratta e Vinci, Doppia Sfida vincente

Un Doppia Sfida di quelli vincenti. Da 500mila euro. Il colpo è stato centrato nella rivendita di Via Sterpi 89, e non è un colpo di quelli del 2024, ma dell’anno scorso, visto che il biglietto è stato venduto durante le feste natalizie. Quindi è ancora da calcolare per quelle che sono state le vincite totali dell’anno che tutti noi ci siamo appena messi alle spalle.

Come detto il Doppia Sfida è un biglietto che piace e anche molto. Anche per quella sua grafica molto semplice che permette al tagliando di essere subito intuitivo e senza stare lì a vedere bonus differenti o simboli. Lo stesso Gratta e Vinci ha una probabilità su 7,09 di regalare vincite superiori al prezzo del biglietto, ma solo una su oltre 8,6 milioni di centrare il premio massimo da mezzo milione di euro. Che poi non è nemmeno tantissimo se andiamo a vedere tutti quelli che sono in circolazione.