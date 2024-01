Elche-Girona, Coppa del Re: streaming, formazioni, pronostici

Elche-Girona è una partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Re. Streaming, probabili formazioni, pronostici

La vera e propria rivelazione della Liga. Il Girona continua a sorprendere e visto il campionato che la squadra di Michel sta disputando, e visto che ormai il girone d’andata è quasi finito, possiamo tranquillamente dire che se la giocherà fino alla fine. Abbiamo esagerato, forse, ma sicuramente per la Champions League adesso il Girona c’è. Dopo aver battuto anche l’Atletico, non ci si può più nascondere.

E quando si è in ballo che si fa? Si balla, ovvio. Soprattutto se si gioca in Coppa del Re contro l’Elche, formazione che gioca in Segunda Division e che non è che stia attraversando questo ottimo momento di forma. Nelle ultime cinque uscite i padroni di casa hanno vinto solamente due volte, e se andiamo a vedere le ultime tre partite giocate, allora il rendimento è ancora meno positivo: due sconfitte e un pareggio in casa contro il Mirandes. Quindi possiamo tranquillamente affermare che, l’obiettivo, è quello di andare bene in campionato e non tanto nella Coppa. Insomma, in poche parole, sembra tutto apparecchiato per una vittoria con annesso passaggio del turno della squadra che sta sorprendendo l’Europa.

Come vedere Elche-Girona in diretta tv e streaming

La partita Elche-Girona, in programma sabato 6 gennaio alle 18:00 è valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Re. In Italia il match non verrà trasmesso da nessuna piattaforma, almeno queste prima fasi della manifestazioni nel nostro Paese non si potranno vedere.

Il pronostico

In una sfida che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive, la sensazione è che il Girona possa riuscire nel colpo esterno e prendersi il passaggio del turno. La vittoria degli ospiti secondo i bookmaker, viste le quote, non è scontata: però è un’occasione importante che non si può lasciare perdere. Colpo grosso quindi. Senza nessuna possibilità d’appello.

Le probabili formazioni di Elche-Girona

ELCHE (4-2-3-1): San Roman; Carreira, Bigas, Clerc; Fidel, Mario, Mendoza, Febas, Morente; Garces, Daoudi.

GIRONA (5-3-2): Carlos; Martinez, Yaakobishvili, Juanpe, Gutierrez; Kebe, Solis; Portu, Martin, Fernandez; Stuani.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3