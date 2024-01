Stoke City-Brighton, FA Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Stoke City-Brighton è una partita del terzo turno di FA Cup e si gioca sabato alle 16:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Lo scorso febbraio si affrontarono nel quinto turno, stavolta invece si sfideranno nel terzo: in FA Cup, per il secondo anno consecutivo, sarà ancora Stoke City contro Brighton.

Undici mesi fa ad avere la meglio furono i Seagulls di Roberto De Zerbi, che si imposero 1-0 al Bet365 Stadium grazie ad una rete siglata alla mezz’ora del primo tempo dal talentino Ferguson. I Potters, nonostante la categoria di differenza, ora vanno a caccia della rivincita. Servirà un’impresa ma vista l’incostanza del Brighton, che nella prima metà della stagione ha sofferto oltremodo il doppio impegno settimanale tra campionato ed Europa League, una sorpresa non è da escludere aprioristicamente. Un altro problema che sta attanagliando i Seagulls è quello degli infortuni: l’infermeria della squadra di De Zerbi è ancora affollatissima e l’ex tecnico di Sassuolo e Shakhtar Donetsk dovrà per forza ridurre al minimo le rotazioni. Sì, la prossima sfida di campionato è lontana – il Brighton tornerà in campo tra due settimane – ma i giocatori sono contati e non si potrà esagerare con il turnover.

Di nuovo di fronte undici mesi dopo

Dunk e compagni vengono dallo 0-0 con il West Ham, in cui per la prima volta sono riusciti a tenere la porta inviolata (non era mai successo in questa Premier League).

In classifica però il Brighton resta settimo, a sole tre lunghezze dal sesto posto: il sogno di lottare per la Champions League, al momento, non sembra realizzabile. Lo Stoke City invece viene da ben sei risultati utili (cinque pareggi e una vittoria): il cambio di marcia che la società aveva auspicato dopo l’esonero Alex Neil c’è stato con Steven Schumacher al timone della squadra. L’obiettivo del nuovo tecnico adesso è quello di allontanarsi il più possibile dalla zona rossa, distante sette punti. Tanti assenti anche in casa Stoke, rimasto orfano del camerunense Tchamadeu, convocato per la Coppa d’Africa. Nel Brighton invece sono out Lamptey, March, Enciso, Igor, Veltman, Ansu Fati, Adingra e Mitoma, quest’ultimo volato in Giappone per giocare la Coppa d’Asia.

Come vedere Stoke City-Brighton in diretta tv e streaming

La gara di FA Cup tra Stoke City e Brighton, in programma sabato alle 16:00, in Italia non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di DAZN, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Brighton ovviamente superiore e favorito ma lo Stoke City è squadra da non sottovalutare, soprattutto da quando sulla panchina siede il nuovo allenatore Schumacher. Non si prospetta un pomeriggio tranquillo per i Seagulls, che potrebbero incassare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Stoke City-Brighton

STOKE CITY (4-3-3): Bonham; Hoever, McNally, Rose, Gooch; Baker, Johnson, Burger; Vidigal, Mmaee, Bae.

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Hinshelwood, van Hecke, Dunk, Estupinan; Baleba, Dahoud; Buonanotte, Lallana, Milner; Ferguson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2