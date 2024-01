Alaves-Betis, Coppa del Re: streaming, formazioni, pronostici

Alaves-Betis è una partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Re. Streaming, probabili formazioni, pronostici

La Coppa del Re è un obiettivo del Betis di Pellegrini. Che ogni anno arriva lì, quasi sempre in fondo alla manifestazione, che oggettivamente è una delle poche la formazione andalusa può vincere. In campionato le cose sappiamo come vanno e come stanno andando per i biancoverdi anche quest’anno, e in Europa è la stessa cosa. Quindi meglio mettere a fuoco le cose, puntando a successi che sono comunque fattibili.

Diciamo che contro l’Alaves, gli ospiti, possono riuscire nel colpo esterno che permetterebbe di raggiungere gli ottavi. Nonostante, però, il momento in generale è tutt’altro che positivo. Anche per padroni di casa però, che in campionato non vincono da 4 partite (3 sconfitte e un pareggio) e che non stanno riuscendo a tirarsi fuori da una difficile situazione di classifica. Il Betis quindi, che in Liga sta meglio (anche se non vince dallo scorso 26 novembre contro il Las Palmas) ha un’occasione importante per avvicinarsi a quello che sicuramente, come anticipato all’inizio di questo articolo, potrebbe essere un obiettivo. Anzi, che è un obiettivo.

Come vedere Alaves-Betis in diretta tv e streaming

La partita Alaves-Betis, in programma sabato 6 gennaio alle 20:00 è valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Re. In Italia il match non verrà trasmesso da nessuna piattaforma, almeno queste prima fasi della manifestazioni nel nostro Paese non si potranno vedere.

Il pronostico

Quindi? Quindi vittoria esterna del Betis, senza se e senza ma. La squadra di Pellegrini non può permettersi di non vincere, perché un’affermazione manca da troppo tempo e perché vincere aiuta sempre a vincere. Insomma, Betis vittorioso, in una gara che alla fine dovrebbe regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Alaves-Betis

ALAVES (4-2-3-1): Sivera; Gorosabel, Abqar, Marin, Duarte; Blanco, Guevara; Rioja, Guridi, Rebbach; Omorodion.

BETIS (4-2-3-1): Silva; Ruibal, Pezzella, Sokratis, Miranda; Altamira, Carvalho; Diao, Isco, Perez; Willian Jose.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2