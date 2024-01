Arandina-Real Madrid, Coppa del Re: streaming, formazioni, pronostici

Arandina-Real Madrid è una partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Re. Streaming, probabili formazioni, pronostici

Per l’Arandina sarà una giornata di festa. Almeno fino all’inizio della partita. Poi quando si scenderà in campo contro il Real Madrid allora le cose potrebbero cambiare, visto che gli uomini di Carlo Ancelotti non hanno nessuna intenzione di mollare la presa, in nessuna manifestazione che giocano. Dopo il rinnovo dell’allenatore italiano, e con la tranquillità di rimanere in sella anche la prossima annata, allora adesso la testa è libera per scendere in campo e vincere tutto quello che è possibile. Anche la Coppa del Re.

Nonostante quello che sarà un massiccio turnover, il Real non avrà nessun problema a vincere questo match contro una formazione che si appresta a vivere quella che forse sarà la giornata più importante della propria storia. L’Arandina, club che milita nelle categorie inferiori, ovviamente non pensa al risultato, non lo può minimamente fare, ma pensa a godersi lo spettacolo. E il risultato? Il risultato interessa solo agli ospiti ai madrileni, con Ancelotti che sembra pronto a dare spazio dal primo minuto anche a quel gioiellino turco che porta il nome di Guler, visto poco fino al momento, ma che a quanto pare ha i crismi del campione nonostante la giovane età. Insomma, tutto lascia presagire che gli ospiti, e non solo solamente previsioni così, vinceranno senza nessun tipo di problema.

Come vedere Arandina-Real Madrid in diretta tv e streaming

La partita Arandina-Real Madrid, in programma sabato 6 gennaio alle 21:30 è valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Re. In Italia il match non verrà trasmesso da nessuna piattaforma, almeno queste prima fasi della manifestazioni nel nostro Paese non si potranno vedere.

Il pronostico

Gara da vittoria esterna. Gara che dovrebbe vedere solamente il Real Madrid riuscire a trovare la via della rete. Insomma, tutto pronto per una semplice vittoria dei Blancos che conquisteranno, dopo quella contro il Maiorca in Liga, la seconda vittoria di questo 2024 che ha già portato una notizia importante, quella del rinnovo di Ancelotti.

Le probabili formazioni di Arandina-Real Madrid

ARANDINA (4-3-3): Alvarez; Ochoa, Marquez, Pesca; Otu, Vitolo, Zaza, Ceesay; Manzano, Sualdea, El Battioui.

REAL MADRID (4-2-3-1): Kepa; Carvajal, Nacho, Carrillo, F Garcia; Ceballos, Paz, Modric; Guler; Brahim, Joselu.

POSSIBILE RISULTATO: 0-4