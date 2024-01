Gratta e Vinci, questi biglietti non valgono nulla: fate attenzione

Gratta e Vinci, questi biglietti non hanno nessun valore. Ecco il motivo. Fate attenzione alle truffe. E se ne avete in mano uno rivolgetevi alle autorità

Come succede spesso, quando qualcosa non va nel verso giusto, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che gestisce il gioco del Gratta e Vinci, annulla alcuni biglietti. Il fatto è successo anche nelle scorse ore, così come comunicato in maniera ufficiale.

Il motivo è presto spiegato. I tagliandi che vedrete nella foto sotto sono stati rubati, quindi non danno diritto a chi li possiede di reclamare nel caso una vincita. Vi abbiamo spiegato nei giorni scorsi di come evitare quelle che sono le possibili truffe: se qualcuno cerca di vendervi un biglietto ad un prezzo minore di quello che è il valore commerciale, allora lì qualcosa non quadra. E non ve la potete prendere proprio con nessuno. Meglio, anzi giusto, comprarli nei luoghi adatti, o al massimo online, visto che sta andando di moda così. E basta, evitate tutte le altre soluzioni.

Gratta e Vinci, ecco tutti quelli annullati

Insomma, ci sono dei Gratta e Vinci che sono annullati e che non valgono più. E vi diamo un consiglio, se siete in possesso di uno di questi, forse è meglio che vi rivolgiate alle autorità competenti per evitare qualsiasi problema che potrebbe sorgere. Così anche da stare con l’anima in pace.

Questi tagliandi quindi non sono validi e vediamo che ce ne stanno di diversi tipi. Tutti in questo caso sono oggetto di furto. E non è la prima volta, così come vi abbiamo raccontato spesso, che succede.