Frosinone-Monza, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Frosinone-Monza è una partita valida per la diciannovesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Due squadre dai valori non troppo dissimili, che nel girone d’andata si sono ben comportate non venendo mai coinvolte nella lotta per non retrocedere. Non sorprende l’undicesimo posto del Monza, che già nella passata stagione dimostrò di poter navigare tranquillamente a metà classifica, nessuno invece si aspettava l’exploit del Frosinone, che ha solo tre punti in meno dei brianzoli.

I ciociari, pur con numerosi alti e bassi, rientrano nel novero delle sorprese di questa Serie A: Eusebio Di Francesco è stato subito in grado di plasmare una squadra che come lo scorso anno ha puntato su diversi prestiti per raggiungere quella che sarebbe la prima storica salvezza della sua storia (nelle precedenti apparizioni in massima serie il Frosinone è retrocesso subito). L’ex tecnico della Roma ha dato una precisa identità ai giallazzurri, valorizzando talenti ancora inespressi come i vari Soulé e Barrenechea, che stanno facendo la fortuna dei laziali. Il grosso dei punti la formazione ciociara li ha costruiti in casa, dove ha perso solo con Napoli e Juventus. Da metà dicembre in poi, tuttavia, l’unica vittoria del Frosinone è stata il roboante 4-0 rifilato al Napoli in Coppa Italia: per il resto sono tre le sconfitte di fila in campionato (Lecce, Juve e Lazio).

Non sta particolarmente brillando neppure il Monza. Nell’ultimo mese la squadra di Raffaele Palladino ha avuto la meglio solo con il Genoa, palesando un problema di natura offensiva. Dalla sfida con i rossoblù, infatti, i biancorossi non hanno segnato più gol, fallendo anche un calcio di rigore venerdì scorso a Napoli (0-0) che avrebbe potuto regalare a Palladino tre punti pesantissimi contro i campioni d’Italia in carica.

Frosinone-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Di Francesco confermerà la difesa a tre, formata da Monterisi, Okoli e Romagnoli. A sinistra il rientrante Lirola insidia Garritano, mentre davanti è ballottaggio tra Kaio Jorge e Cuni. Di nuovo a disposizione anche Ibrahimovic e capitan Mazzitelli.

Dall’altro lato, Palladino ritrova Pablo Marì dopo la squalifica: Gagliardini tornerà dunque a ricoprire il ruolo di interno di centrocampo di fianco a Pessina. Sulle fasce Ciurria e Kyriakopoulos.

Come vedere Frosinone-Monza in diretta tv e in streaming

Frosinone-Monza, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Stirpe” di Frosinone, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Primo scontro in Serie A tra Frosinone e Monza, i cui unici precedenti più recenti sono quelli andati in scena in cadetteria tra il 2020 e il 2022. Bilancio favorevole ai brianzoli, che hanno avuto la meglio per ben due volte su quattro: il denominatore comune di queste sfide sono i gol, il cui numero complessivo è stato sempre molto elevato. Entrambe dovrebbero andare a segno anche stavolta, con il Frosinone che quasi certamente eviterà la sconfitta.

Le probabili formazioni di Frosinone-Monza

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Gelli, Mazzitelli, Barrenechea, Garritano; Soulé, Harroui; Kaio Jorge.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Pablo Marì, Caldirola, D’Ambrosio; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Mota, Colpani; Colombo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1